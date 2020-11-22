У Chevrolet Silverado появится 812-сильная внедорожная спецверсия

Силовая установка Yenko/SC Silverado Off-Road знакома по дорожному пикапу Yenko/SC Silverado с заниженной подвеской, ведь под капотом тот же модернизированный 6,2-литровый бензиновый V8.

Мотористы установили фильтр-нулевик и приводный нагнетатель, а конструкцию усилили. Итог — 812 лошадиных сил и 976 Нм крутящего момента. Тяга передаётся через незначительно доработанную 6-скоростную автоматическую трансмиссию.

Изменения шасси свелись к замене штатных амортизаторов на гоночные изделия Fox Performance, установке массивного заднего стабилизатора поперечной устойчивости, появлению длинноходных пружин BDS, более производительной тормозной системы и уникальных колёс. Кастомные 12-спицевые 20-дюймовые диски сочетаются с высокопрофильными шинами Nitto Ridge Grappler. В результате комплексных улучшений дорожный просвет вырос на 101 миллиметр.