Гоночный минивэн Peugeot выставили на продажу

Основой гоночной машины, созданной в рамках рекламной кампании Peugeot и серии Procar, стал серийный 806-й (1994–2002). В Kronos Racing минивэн полностью разобрали, избавившись от всего лишнего, затем заменили двигатель. Место стандартного агрегата занял двухлитровый мотор, развивавший около 280 сил (это была «четверка» на основе блока раллийного Peugeot 306 Maxi). Трансмиссия, подвеска и тормоза перекочевали на однообъемник с турингового 406 Supertourisme.
В квалификации Peugeot 806 занял 12 место, но в гонке удача от него отвернулась. Несмотря на любовь публики — отчасти это было связано с тем, что все повороты минивэн проходил на двух колёсах — пилотировавший машину Паскаль Витмер так и не смог финишировать. Сначала у минивэна отказали тормоза, потом перестал работать дифференциал, а завершающим аккордом стал вышедший из строя двигатель.
Уникальный Peugeot 806 Procar можно поставить в ряд с ещё одним творением французской фирмы, но уже Renault. Речь идет о Espace F1 с шасси от болида FW15C, 800-сильным мотором RS5, гоночной секвентальной коробкой передач и карбоновыми тормозными дисками. Правда, в отличие от 806-го, Эспейс был скорее шоу-каром, и в гонках никогда не участвовал.