Гоночный минивэн Peugeot выставили на продажу

В квалификации Peugeot 806 занял 12 место, но в гонке удача от него отвернулась. Несмотря на любовь публики — отчасти это было связано с тем, что все повороты минивэн проходил на двух колёсах — пилотировавший машину Паскаль Витмер так и не смог финишировать. Сначала у минивэна отказали тормоза, потом перестал работать дифференциал, а завершающим аккордом стал вышедший из строя двигатель.