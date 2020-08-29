Дрэг-гонка: Ferrari 812 и Aventador SVJ против нового Porsche 911 Turbo S

Под капотом Lamborghini Aventador SVJ 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 770 лошадиных сил и крутящим моментом 720 Нм. Привод полный, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» ISR с одним сцеплением. Итальянский суперкар на 115 килограммов легче, чем Porsche, но на 204 тысячи фунтов стерлингов дороже — цена в Великобритании достигает 360 тысяч фунтов.

Особенность Ferrari 812 Superfast — заднеприводная трансмиссия. Под капотом 800-сильный (717 Нм) безнаддувный V12, коробка передач — «робот» F1 с двумя сцеплениями. Сухая масса Ferrari — 1525 килограммов, но в реальных условиях суперкар примерно на 100 килограммов тяжелее. Цена 812 Superfast — 262 тысячи фунтов стерлингов.