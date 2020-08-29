Дрэг-гонка: Ferrari 812 и Aventador SVJ против нового Porsche 911 Turbo S

Новый Porsche 911 Turbo S — суперкар с 650-сильным (800 Нм) турбомотором объёмом 3,75 литра, 8-диапазонным преселективным «роботом» PDK и полным приводом. Снаряжённая масса «девятьсот одиннадцатого» — 1640 килограммов, а цена — 156 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: Porsche 911 Turbo S (992)
Под капотом Lamborghini Aventador SVJ 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 770 лошадиных сил и крутящим моментом 720 Нм. Привод полный, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» ISR с одним сцеплением. Итальянский суперкар на 115 килограммов легче, чем Porsche, но на 204 тысячи фунтов стерлингов дороже — цена в Великобритании достигает 360 тысяч фунтов.
Особенность Ferrari 812 Superfast — заднеприводная трансмиссия. Под капотом 800-сильный (717 Нм) безнаддувный V12, коробка передач — «робот» F1 с двумя сцеплениями. Сухая масса Ferrari — 1525 килограммов, но в реальных условиях суперкар примерно на 100 килограммов тяжелее. Цена 812 Superfast — 262 тысячи фунтов стерлингов.
Видео: YouTube-канал carwow
В гонке на четверть мили три суперкара уложились в 0,2 секунды, а итоговые позиции определил фотофиниш. Практически во всех дисциплинах оказался один победитель.