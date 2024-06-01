Купе Alfa Romeo 8C Competizione оборудовали «механикой»Проект реализовала компания Officine Fioravanti
Тюнеры удалили «робот» с подрулевыми переключателями, установив на его место новую 6-ступенчатую механическую коробку передач и набор алюминиевых педалей, что делает его купе первым 8C Competizione с педалью сцепления. Заявлено, что двигатель получил новую программу, позволившую повысить мощность, но точные параметры не раскрываются.
Купе также обзавелось регулируемой подвеской Ohlins с электронным управлением, новыми карбон-керамическими тормозами, а в салоне появилась новая пара сидений из углеродного волокна, сертифицированных Международной автофедерацией FIA. Они были разработаны в сотрудничестве с итальянской инженерной фирмой Laboratori Meccanica Torino (LMT) для улучшения положения водителя и комфорта по сравнению с оригинальными сиденьями Alfa Romeo.
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В экстерьере единственным изменением является красная буква «m» рядом с шильдиком 8C Competizione на крышке багажника. Officine Fioravanti не раскрыла стоимость переоборудования, но, очевидно, она будет дорогой. И не факт, что владельцы модели, которой в период с 2007 по 2010 годы было сделано всего 500 штук купе 8C Competizione Coupe и ещё 329 экземпляров 8C Competizione Spider, захотят менять коллекционный автомобиль.