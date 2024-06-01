Купе Alfa Romeo 8C Competizione оборудовали «механикой»

В экстерьере единственным изменением является красная буква «m» рядом с шильдиком 8C Competizione на крышке багажника. Officine Fioravanti не раскрыла стоимость переоборудования, но, очевидно, она будет дорогой. И не факт, что владельцы модели, которой в период с 2007 по 2010 годы было сделано всего 500 штук купе 8C Competizione Coupe и ещё 329 экземпляров 8C Competizione Spider, захотят менять коллекционный автомобиль.