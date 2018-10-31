Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
13:25

Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии

В Сети появились фотографии BMW M850i xDrive Cabrio

В Сети появились фотографии кабриолета BMW 8 серии. На них новинка представлена в топовой версии M850i xDrive с 4,4-литровым V8 мощностью 530 лошадиных сил. По предварительной информации, публичный дебют открытой «восьмерки» состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря текущего года.

По данным Autotijd.be, топовый кабриолет M850i xDrive также получит восьмидиапазонный «автомат» Steptronic, активный дифференциал и тормозную систему M Sport. Динамические характеристики модели пока неизвестны, но купе с таким же индексом разгоняется до ста километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

>
Reload
1 / 8

В конце августа производитель опубликовал снимки прототипов кабриолета 8 серии. Машины сфотографированы во время испытаний в Лас-Вегасе и калифорнийской «Долине смерти», где инженеры проверяли работу бортовых систем и основных узлов в условиях экстремально высоких температур.

>
Reload
1 / 4

На российском рынке купе BMW 8 серии предложено в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive. Первая комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, вторая — дизельной трехлитровой «шестеркой» мощностью 320 сил (680 Нм). Цены на модель начинаются от 6,6 миллиона рублей.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...