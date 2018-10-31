Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии

По данным Autotijd.be, топовый кабриолет M850i xDrive также получит восьмидиапазонный «автомат» Steptronic, активный дифференциал и тормозную систему M Sport. Динамические характеристики модели пока неизвестны, но купе с таким же индексом разгоняется до ста километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
В конце августа производитель опубликовал снимки прототипов кабриолета 8 серии. Машины сфотографированы во время испытаний в Лас-Вегасе и калифорнийской «Долине смерти», где инженеры проверяли работу бортовых систем и основных узлов в условиях экстремально высоких температур.
На российском рынке купе BMW 8 серии предложено в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive. Первая комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, вторая — дизельной трехлитровой «шестеркой» мощностью 320 сил (680 Нм). Цены на модель начинаются от 6,6 миллиона рублей.