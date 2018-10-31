Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии

В Сети появились фотографии кабриолета BMW 8 серии. На них новинка представлена в топовой версии M850i xDrive с 4,4-литровым V8 мощностью 530 лошадиных сил. По предварительной информации, публичный дебют открытой «восьмерки» состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря текущего года.