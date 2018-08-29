Появились первые официальные снимки кабриолета BMW 8-Series

По предварительной информации, кабриолет будет оснащаться 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Купе с таким агрегатом способно разгоняться до «сотни» за 3,7 секунды. В базовое оснащение кабриолета также может войди активный дифференциал и тормозная система M Sport.
Ранее в Сети появились патентные изображения BMW 8-Series Gran Coupe. Дебют модели, которая станет конкурентом Porsche Panamera, состоится в следующем году.
На российском рынке купе BMW 8 серии предложено в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive. Первая комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, вторая — дизельной трехлитровой «шестеркой» мощностью 320 сил (680 Нм). Цены на модель начинаются от 6,6 миллиона рублей.