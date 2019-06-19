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11:25

BMW 8-Series обзавелась четырехдверной версией

В модельной линейке новинка заменит 6-Series Gran Coupe

BMW официально представила третий вариант 8-Series — купеобразный седан Gran Coupe с безрамочными дверьми. Такая «восьмерка» оказалась заметно больше купе и кабриолета.
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Новинка построена на удлиненной на 231 миллиметр колесной базе. Расстояние между осями автомобиля составляет 3023 миллиметров, что всего лишь на 47 миллиметров меньше, чем у флагмана BMW 7-Series. Относительно купе четырехдверная «восьмерка» на 201 миллиметр длиннее, на 30 миллиметров шире и на 61 миллиметр выше. Увеличившиеся габариты сказались на весе: 8 Series Gran Coupe на 70 килограммов тяжелее варианта с двумя дверьми.

Наибольшие изменения по сравнению с купе произошли в салоне. Посадочная формула BMW 8-Series Gran Coupe — 4+1, то есть с комфортом на заднем диване разместится два пассажира, но, при желании, между ними может сесть еще один человек. Подголовник ему, правда, не полагается.

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Для модификации 840i Gran Coupe предусмотрена «турбошестерка» объемом 3 литра мощностью 340 лошадиных сил, причем эту версию, в отличие от всех остальных, можно заказать как с задним приводом, так и с системой полного привода xDrive. Версия на тяжелом топливе 840d получила 320-сильный трехлитровый дизель, а топовая M850i — 4,4-литровый двигатель V8 с отдачей 530 лошадиных сил. Последней требуется 3,9 секунды на разгон с места до 100 километров в час, что на 0,2 секунды медленнее показателя купе с той же силовой установкой.

Стандартно все модификации укомплектованы спортивным рулевым управлением, а заднеприводная 840i и полноприводная M850i также оснащаются электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала. Для остальных версий она доступна в качестве опции. В списке доступного оборудования также указаны активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси.

Продажи BMW 8 Series Gran Coupe стартуют в Европе в сентябре 2019 года. Следом на рынке должны появиться BMW M8 Gran Coupe с 600-сильным мотором и еще более мощный M8 Competiton Gran Coupe. Основными конкурентами новинки станут Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera.

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