BMW 8-Series обзавелась четырехдверной версией

Новинка построена на удлиненной на 231 миллиметр колесной базе. Расстояние между осями автомобиля составляет 3023 миллиметров, что всего лишь на 47 миллиметров меньше, чем у флагмана BMW 7-Series. Относительно купе четырехдверная «восьмерка» на 201 миллиметр длиннее, на 30 миллиметров шире и на 61 миллиметр выше. Увеличившиеся габариты сказались на весе: 8 Series Gran Coupe на 70 килограммов тяжелее варианта с двумя дверьми.

Наибольшие изменения по сравнению с купе произошли в салоне. Посадочная формула BMW 8-Series Gran Coupe — 4+1, то есть с комфортом на заднем диване разместится два пассажира, но, при желании, между ними может сесть еще один человек. Подголовник ему, правда, не полагается.