Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:01

Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет

Новинки будут конкурировать с BMW 8 серии

Компания Porsche работает над новыми версиями Panamera. Двухдверные купе и кабриолет будут позиционировать как более практичные варианты семейства 911 с посадочной формулой 2+2s. В конкурентах таких машин видят BMW 8 Series Coupé и 8 Series Convertible.
Загрузка...

Издание Autocar со ссылкой на собственные источники пишет, что новинки построят на укороченной платформе MSB от нынешней Panamera. При этом модели, которые выйдут на рынок уже в следующем году, получат другое название. Это позволит занять нишу между 911 и Panamera. Посадочная формула 2+2s указывает на то, что задние места будут неполноценными.

Загрузка...

Гамма силовых установок купе и кабриолета будет полностью повторять набор Panamera: 3.0 V6 (330 сил и 450 Нм момента) и 4.0 V8 (460 сил и 620 Нм момента для GTS или 550 сил и 770 Нм момента в версии Turbo). Не исключено появление модификаций 4 E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid с гибридной силовой установкой.

В России цены на Porsche Panamera начинаются от 6 651 000 рублей. Варианты GTS и Turbo обойдутся в 9 804 000 и 10 868 000 рублей соответственно. Гибрид Panamera 4 E-Hybrid стоит от 8 111 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...