Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет

Издание Autocar со ссылкой на собственные источники пишет, что новинки построят на укороченной платформе MSB от нынешней Panamera. При этом модели, которые выйдут на рынок уже в следующем году, получат другое название. Это позволит занять нишу между 911 и Panamera. Посадочная формула 2+2s указывает на то, что задние места будут неполноценными.