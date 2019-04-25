Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет

Издание Autocar со ссылкой на собственные источники пишет, что новинки построят на укороченной платформе MSB от нынешней Panamera. При этом модели, которые выйдут на рынок уже в следующем году, получат другое название. Это позволит занять нишу между 911 и Panamera. Посадочная формула 2+2s указывает на то, что задние места будут неполноценными.
Гамма силовых установок купе и кабриолета будет полностью повторять набор Panamera: 3.0 V6 (330 сил и 450 Нм момента) и 4.0 V8 (460 сил и 620 Нм момента для GTS или 550 сил и 770 Нм момента в версии Turbo). Не исключено появление модификаций 4 E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid с гибридной силовой установкой.
В России цены на Porsche Panamera начинаются от 6 651 000 рублей. Варианты GTS и Turbo обойдутся в 9 804 000 и 10 868 000 рублей соответственно. Гибрид Panamera 4 E-Hybrid стоит от 8 111 000 рублей.