Porsche показала, как работает адаптивная аэродинамика нового 911-го

Заслонки в переднем бампере спорткара полностью закрываются на 70 километрах в час, обеспечивая низкий коэффициент лобового сопротивления. На 90 километрах в час им помогает задний спойлер. После 170 заслонки полностью открываются и спойлер переходит в «боевое» положение, прижимая автомобиль к дороге.