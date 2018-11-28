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12:14

Новый Porsche 911: больше мощности, 8-ступенчатый «робот» и стиль из 70-х

Дебютировал спорткар восьмого поколения

Накануне публичного дебюта в Лос-Анджелесе компания Porsche рассекретила 911-й восьмого поколения. Созданный практически с нуля спорткар в целом сохранил внешность предшественника, получил более мощные двигатели и новый салон с элементами дизайна в духе 911-го из 70-х.

Porsche 911 c заводским индексом 992 немного шире машины предыдущего поколения. Например, спереди спорткар раздался на 45 миллиметров. Другие размеры пока не сообщаются, но известно, что у двухдверки также немного выросла колесная база и передний свес. В расширенных арках установлены 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса. Ручки дверей утоплены, а капот формой должен напоминать о первых поколениях 911-го.

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В моторной гамме 911-го — улучшенные наддувные «оппозитники» от предыдущего купе. Трехлитровая «шестерка», которой доработали впрыск, поменяли расположение турбонагнетателей и системы охлаждения наддувочного воздуха. На модификациях Carrera S и Carrera 4S двигатель выдает 450 лошадиных сил, что на 30 сил больше, чем у предшественника. Коробка — новый восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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Заднеприводное купе с таким мотором разгоняется до «сотни» за 3,7 секунды, полноприводная Carrera 4S — за 3,6 секунды. С опциональным пакетом Sport Chrono время разгона сократится на 0,2 секунды. Максимальная скорость у Carrera S составляет 308, а у Carrera 4S — 306 километров в час.

В переработанном салоне спорткара появился центральный дисплей диагональю 10,9 дюйма. Под ним располагается компактный блок переключателей с пятью кнопками для быстрого доступа к важным функциям автомобиля. По обе стороны от классического тахометра на приборной панели разместились два безрамочных экрана. Онлайн-навигация использует возможности «роевого интеллекта», получая информацию от других автомобилей. Впервые для 911-го предложена система ночного видения с тепловизором.

Помимо этого, у спорткара появился новый режим движения Porsche Wet. Эта функция определят мокрую дорогу и информирует водителя о необходимости соответствующей настройки автомобиля. Для владельцев нового Porsche 911 доступен планировщик путешествий Road Trip, виртуальный круглосуточный консьерж 360+ и калькулятор вредных выбросов Porsche Impact. С его помощью можно рассчитать индивидуальный уровень выбросов CO2 и перевести деньги на озеленение или постройку солнечных электростанций для компенсации его влияния.

Заказы на новый Porsche 911 в модификациях Carrera S и Carrera 4S уже принимаются. Заднеприводное купе оценили минимум в 7 749 000 рублей, а за спорткар с полным приводом придется заплатить 8 199 000 рублей.

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