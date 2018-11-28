Новый Porsche 911: больше мощности, 8-ступенчатый «робот» и стиль из 70-х

Porsche 911 c заводским индексом 992 немного шире машины предыдущего поколения. Например, спереди спорткар раздался на 45 миллиметров. Другие размеры пока не сообщаются, но известно, что у двухдверки также немного выросла колесная база и передний свес. В расширенных арках установлены 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса. Ручки дверей утоплены, а капот формой должен напоминать о первых поколениях 911-го.