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18:32

Колонну новых Porsche 911 случайно засняли без камуфляжа

Водитель заметил на светофоре еще не вышедшие автомобили

В Майами случайно удалось заснять сразу несколько новых Porsche 911, причем один из них – это версия Targa, которая еще официально не представили. Автор видеоролика встретил новинки на одном из светофоров на обычной дороге общего пользования, при этом на автомобилях практически полностью отсутствовал камуфляж.

Ролик довольно короткий, но даже по нему можно сделать вывод о новой модели, поскольку единственное, что закрыто камуфляжем задние фонари. Правда, для чего это было сделано, не совсем ясно, поскольку выглядит оптика точно так же, как и на стандартной Carrera. Немного изменилась форма дверей — они стали чуть более угловатыми, а не скругленными, как раньше.

Крышу, как и остальные части автомобиля, покрывать камуфляжем не стали и, судя по линиям, верх сохранит сложный механизм от прошлой версии, при котором задняя часть полностью поднимается, чтобы освободить место для крыши.

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Новое поколение 911 официально представили в ноябре прошлого года. Спорткары Carrera S и Carrera 4S получили модернизированные наддувные «оппозитники» и восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Версия со съемной крышей, скорее всего, также получит эти силовые агрегаты. Единственное отличие ожидается в динамике — из-за съемной крыши версия в кузове тарга будет немного тяжелее, потому разгон до «сотни» будет занимать чуть больше 3,5 секунды.

В России купе Porsche 911 стоит от 8 116 000 рублей за обычную Carrera S, а цены на полноприводную Carrera 4S начинаются от 8 587 000 рублей. Старт продаж намечен на следующий год. Лимитированная версия Speedster оценивается минимум в 22 миллиона рублей.

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