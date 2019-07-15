Колонну новых Porsche 911 случайно засняли без камуфляжа

Ролик довольно короткий, но даже по нему можно сделать вывод о новой модели, поскольку единственное, что закрыто камуфляжем – задние фонари. Правда, для чего это было сделано, не совсем ясно, поскольку выглядит оптика точно так же, как и на стандартной Carrera. Немного изменилась форма дверей — они стали чуть более угловатыми, а не скругленными, как раньше.