Porsche привезла в Россию спецверсию 911 за 22 миллиона рублей

Porsche 911 Speedster оснащен 4,0-литровым «оппозитником», выдающим 510 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Такой же двигатель стоит на 911 GT3 и 911 GT3 RS, но в версии для «Спидстера» он оборудован индивидуальными дроссельными заслонками, которые обостряют реакции до уровня гоночного 911 GT3 R. Коробка — шестиступенчатая «механика» с функцией перегазовки. С нуля до «сотни» спорткар разгоняется за четыре секунды. Максимальная скорость – 310 километров в час.