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11:21

Porsche привезла в Россию спецверсию 911 за 22 миллиона рублей

На отечественном рынке начались продажи 911 Speedster

Porsche 911 Speedster Heritage Design Package
Компания Porsche привезла в Россию 911 Speedster, лимитированное издание спорткара, посвященное гоночным машинам 50-х годов. Двухдверку, построенную на шасси 911 GT3, оценили в 21 681 000 рублей.
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Porsche 911 Speedster оснащен 4,0-литровым «оппозитником», выдающим 510 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Такой же двигатель стоит на 911 GT3 и 911 GT3 RS, но в версии для «Спидстера» он оборудован индивидуальными дроссельными заслонками, которые обостряют реакции до уровня гоночного 911 GT3 R. Коробка — шестиступенчатая «механика» с функцией перегазовки. С нуля до «сотни» спорткар разгоняется за четыре секунды. Максимальная скорость – 310 километров в час.

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Особенностями модели стали задние обтекатели — самая большая и сложная деталь из углепластика, которую Porsche до сих пор использовала в дорожной модели, — мягкая крыша, карбоновые передние крылья и крышка багажника от 911 R, а также бамперы и выдвижной задний спойлер от 911 GT3. Кроме того, у Speedster уникальные настройки активных опор двигателя и подруливающего механизма задних колес.

Для 911 Speedster можно заказать пакет Heritage Design с окраской кузова в стиле гоночных машин и исполнением салона в черном/коньячном цветах с золотистыми деталями. Цена пакета — 1 601 796 рублей.

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