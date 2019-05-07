Porsche привезла в Россию спецверсию 911 за 22 миллиона рублей

Porsche 911 Speedster оснащен 4,0-литровым «оппозитником», выдающим 510 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Такой же двигатель стоит на 911 GT3 и 911 GT3 RS, но в версии для «Спидстера» он оборудован индивидуальными дроссельными заслонками, которые обостряют реакции до уровня гоночного 911 GT3 R. Коробка — шестиступенчатая «механика» с функцией перегазовки. С нуля до «сотни» спорткар разгоняется за четыре секунды. Максимальная скорость – 310 километров в час.
Особенностями модели стали задние обтекатели — самая большая и сложная деталь из углепластика, которую Porsche до сих пор использовала в дорожной модели, — мягкая крыша, карбоновые передние крылья и крышка багажника от 911 R, а также бамперы и выдвижной задний спойлер от 911 GT3. Кроме того, у Speedster уникальные настройки активных опор двигателя и подруливающего механизма задних колес.
Для 911 Speedster можно заказать пакет Heritage Design с окраской кузова в стиле гоночных машин и исполнением салона в черном/коньячном цветах с золотистыми деталями. Цена пакета — 1 601 796 рублей.