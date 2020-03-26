Редкий Porsche 911 GT2 выставили на продажу за миллион долларов

Серию дорожных Porsche 911 GT2 выпустили для омологации гоночной версии 911 Turbo (993). Внешне экстремальные заднеприводные купе отличались передним спойлером с винглетами, расширителями колесных арок из стеклопластика и огромным антикрылом с двумя плоскостями и интегрированными воздуховодами для охлаждения интеркулеров. На машины ставили составные 18-дюймовые колеса Speedline for Porsche с алюминиевым ободом и центральной частью из магниевого сплава, а также углеродокерамические тормоза.
В движение Porsche 911 GT2 приводил 3,6-литровый твин-турбо «оппозитник», выдающий 430 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента (в 1998-м мощность мотора увеличили до 450 сил). Тяга за задние колеса передавалась через шестиступенчатую «механику», установленную по схеме transaxle, и асимметричный дифференциал повышенного трения. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) спорткупе разгонялось менее чем за четыре секунды и достигало максималки в 296 километров в час.
Porsche 993 GT2 были настолько мощными, что часто вылетали с дороги, за что получили неприятное прозвище widowmakers — «поставщики вдов».
Внутри 911 GT2 больше напоминал «гражданский» Carrera RS, за исключением отсутствующих задних сидений, электрорегулировок передних кресел и прочего, что позволило безболезненно скинуть лишние 227 килограммов по сравнению с 911 Turbo. Выставленный на продажу спорткар окрашен в серебристый цвет Polar Silver, оснащен кондиционером и электроприводом стекол. Автомобиль не модифицировали, поэтому он полностью соответствует изначальной заводской спецификации.
По предварительным оценкам, цена Porsche 911 GT2 — 950 000–1 100 000 долларов (73,9–85,5 миллиона рублей).