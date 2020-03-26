Редкий Porsche 911 GT2 выставили на продажу за миллион долларов

В движение Porsche 911 GT2 приводил 3,6-литровый твин-турбо «оппозитник», выдающий 430 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента (в 1998-м мощность мотора увеличили до 450 сил). Тяга за задние колеса передавалась через шестиступенчатую «механику», установленную по схеме transaxle, и асимметричный дифференциал повышенного трения. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) спорткупе разгонялось менее чем за четыре секунды и достигало максималки в 296 километров в час.