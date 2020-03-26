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17:09

Редкий Porsche 911 GT2 выставили на продажу за миллион долларов

Модель серии 993 разошлась тиражом в 194 экземпляра

Алексей Носаченко
На онлайн-торгах Sotheby’s, которые закроются 28 марта, выставлен один из 194 дорожных Porsche 911 GT2 серии 993 (продавался под именем 911 GT). Автомобиль 1996 года с пробегом 30 113 километров по предварительной оценке может сменить владельца за 950 000–1 100 000 долларов.

Серию дорожных Porsche 911 GT2 выпустили для омологации гоночной версии 911 Turbo (993). Внешне экстремальные заднеприводные купе отличались передним спойлером с винглетами, расширителями колесных арок из стеклопластика и огромным антикрылом с двумя плоскостями и интегрированными воздуховодами для охлаждения интеркулеров. На машины ставили составные 18-дюймовые колеса Speedline for Porsche с алюминиевым ободом и центральной частью из магниевого сплава, а также углеродокерамические тормоза.

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В движение Porsche 911 GT2 приводил 3,6-литровый твин-турбо «оппозитник», выдающий 430 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента (в 1998-м мощность мотора увеличили до 450 сил). Тяга за задние колеса передавалась через шестиступенчатую «механику», установленную по схеме transaxle, и асимметричный дифференциал повышенного трения. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) спорткупе разгонялось менее чем за четыре секунды и достигало максималки в 296 километров в час.

Porsche 993 GT2 были настолько мощными, что часто вылетали с дороги, за что получили неприятное прозвище widowmakers — «поставщики вдов».

Внутри 911 GT2 больше напоминал «гражданский» Carrera RS, за исключением отсутствующих задних сидений, электрорегулировок передних кресел и прочего, что позволило безболезненно скинуть лишние 227 килограммов по сравнению с 911 Turbo. Выставленный на продажу спорткар окрашен в серебристый цвет Polar Silver, оснащен кондиционером и электроприводом стекол. Автомобиль не модифицировали, поэтому он полностью соответствует изначальной заводской спецификации.

По предварительным оценкам, цена Porsche 911 GT2 — 950 000–1 100 000 долларов (73,9–85,5 миллиона рублей).