Спорткар проехал но гоночной трассе острова Мэн

Пульс

Видео: Porsche 911 GT3 RS проехал по самой опасной мотоциклетной трассе

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28 апреля 2018

На острове Мэн, знаменитом ежегодными мотогонками Isle of Man TT, состоялся ездовой дебют нового Porsche 911 GT3 RS. Видео с демонстрацией спорткара в движении размещено на канале производителя в Vimeo.

[Две Mazda MX-5 и самая опасная и красивая дорога на земле — трасса Isle of Man TT](https://motor.ru/stories/mazdamx5-4.htm)

Две Mazda MX-5 и самая опасная и красивая дорога на земле — трасса Isle of Man TT

Целью заезда было продемонстрировать управляемость 911 GT3 RS, способность модели проходить на высокой скорости связки поворотов одной из самых опасных гоночных трасс в мире.

Под капотом нового Porsche 911 GT3 RS установлен 4,0-литровый оппозитный двигатель мощностью 520 лошадиных сил (470 Нм), работающий в паре с роботизированной трансмиссией PDK с двумя сцеплениями. «Сотню» спорткар набирает за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 312 километров в час.

Видео с канала Porsche AG в Vimeo.

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Что касается острова Мэн, то первая гонка здесь состоялась в 1904 году. Тремя года позже мероприятие переросло в мотоциклетную гонку Tourist Trophy. О ее экстремальности может говорить только одно — средняя скорость: сейчас она составляет 210 километров в час, а на отдельных участках гонщики разгоняются до 330 километров в час.

Subaru WRX STi

Subaru WRX STi

Помимо мотоциклов, рекорды на островных дорогах устанавливают и автомобили. В 2016 году Subaru WRX STi, подготовленный американским подразделением марки, проехал трассу со средней скоростью 207 километров в час за 17 минут 35,139 секунды. Абсолютный рекорд — 16 минут 58,254 секунды — принадлежит спортбайку BMW S1000 RR.

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