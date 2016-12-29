Mazda MX-5 самого первого и последнего поколения уже ждут нас на стоянке аэропорта Хитроу, но нам приходится еще немного потерпеть, пока констебли встретят и выведут из самолета дебошира.

Для вечеринок с красотками на яхте в Монте-Карло нужны десятки тысяч евро. Для создания бизнеса в сфере высоких технологий — миллионы долларов. Для дебоша на борту самолета — фляжка коньяка из «дьюти-фри». Так что быть идиотом до сих пор остается одним из самых доступных занятий на Земле.

Теперь быстрее на паспортный контроль, где мою визу с каменным лицом изучает пограничница с индийскими корнями, забрать багаж и вперед — к парковке четвертого терминала.