Porsche запустит в серию 1948 ретро-спидстеров

За основу концепт-кара инженеры Porsche взяли кузов серийного 911 Carrera 4 Cabriolet, часть деталей которого выполнили из углепластика. В их числе: крылья, капот и крышка моторного отека. Из карбона также сделаны обтекатели со скрытыми дугами безопасности, размещенные за креслами. Среди других особенностей спидстера — установленная посередине капота горловина топливного бака, как у машин пятидесятых. Крыша устанавливается вручную.
Porsche 911 Speedster оснащен четырехлитровой оппозитной «шестеркой» от Porsche 911 GT3. Отдача двигателя составляет 500 лошадиных сил. Коробка — шестиступенчатая «механика». Прототип также получил титановую выхлопную систему и ковшеобразные кресла с каркасом из углепластика. В целях уменьшения массы со спорткара демонтировали навигационную и аудиосистему, а также блок климат-контроля.
Как сообщает издание Autocar, Porsche подтвердил запуск спидстера в серию. Товарная версия машины станет частью линейки 911 текущего поколения (индексом 991). Общий тираж 911 Speedster составит 1948 экземпляров. Выпуск начнется в 2019 году.