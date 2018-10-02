Porsche запустит в серию 1948 ретро-спидстеров

За основу концепт-кара инженеры Porsche взяли кузов серийного 911 Carrera 4 Cabriolet, часть деталей которого выполнили из углепластика. В их числе: крылья, капот и крышка моторного отека. Из карбона также сделаны обтекатели со скрытыми дугами безопасности, размещенные за креслами. Среди других особенностей спидстера — установленная посередине капота горловина топливного бака, как у машин пятидесятых. Крыша устанавливается вручную.