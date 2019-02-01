Видео: 50-летний Porsche 911 Turbo дрифтит по серпантину

Модель, вышедшая в 1975 году, оснащалась трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 260 лошадиных сил. Позже на автомобиль стали устанавливать 3,3-литровый агрегат, выдававший уже 300 лошадиных сил. К концу 80-х на европейском рынке машина предлагалась уже с 335-сильным двигателем.