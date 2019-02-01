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14:35

Видео: 50-летний Porsche 911 Turbo дрифтит по серпантину

Швейцарцы сняли короткометражку про классический спорткар

Швейцарская компания Kidston, занимающаяся продажей классических автомобилей, сняла короткометражку с участием спорткара Porsche 911 Turbo (930). В ролике автомобиль, выпускавшийся в 1970-1980 годах, дрифтит по серпантину.

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Модель, вышедшая в 1975 году, оснащалась трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 260 лошадиных сил. Позже на автомобиль стали устанавливать 3,3-литровый агрегат, выдававший уже 300 лошадиных сил. К концу 80-х на европейском рынке машина предлагалась уже с 335-сильным двигателем.

В прошлом году фирма Kidston сняла минифильм с участием Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach, Aston Martin Vantage и Yellowbird – автомобилем от немецкого тюнера RUF, построенном на агрегатах Porsche 911.

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До этого компания показала ролик о Lamborghini Miura последнего шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви.

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