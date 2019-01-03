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3 января, 9:48

Под бокальчик игристого

Девять автомобильных роликов 2018 года, которые хочется пересмотреть

Ефим Репин
Вот они — лучшее автомобильное видео 2018 года, которые можно будет с удовольствием пересмотреть, когда закончится оливье или праздничное безделье окончательно надоест. В этот раз мы покажем вам самые эпичный ролик от Кена Блока, танцующие экскаваторы, Чака Норриса и Дольфа Лундгрена и даже семь минут дрифта по одной из самых сложных гоночных трасс в мире.

Десятка!

Ни одна подборка лучших роликов не может обойтись без очередного видео от Кена Блока. И в особенности такого видео — юбилейной, десятой, части «Джимханы». Ее снимали в пяти локациях и с участием пяти автомобилей, включая новую игрушку гонщика — 927-сильный пикап Hoonitruck.

Видео: TheHoonigans

Кстати, в этом году Блок выпустил еще один крутой ролик, в котором гоняет по Великобритании на своем 1400-сильном Ford Mustang Hoonicorn. Посмотреть это видео можно здесь.

Тренинг-гуру

Прекраснейшая реклама строительной техники Volvo, в которой актер Дольф Лундгрен представлен сержантом, тренирующим экскаваторы-новобранцы. Они отжимаются, перекатывают покрышки от карьерных самосвалов, подтягиваются и поднимают тяжести.

Видео: Volvo Construction Equipment

Семь минут на Ринге

Чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший стал первым, кто проехал всю 20,7-километровую трассу Нюрбургринг в непрерывном скольжении. Для заезда пилот использовал 912-сильный Ford Mustang RTR, оснащенный пятилитровой «восьмеркой» с механическим нагнетателем.

Видео: Monster Energy

Грузовик vs легковушка

Зрелищная гонка гоночного купе Mazda RX-8 против «КАМАЗ», который в прошлом году выиграл ралли-рейд «Дакар». Двигатель грузовика по объему в пять превышает роторный мотор легковушки, однако мощность обоих моторов близка к тысяче лошадиных сил.

Правильная доставка

Вот так выглядит инструкция по правильной доставке елки (и не только) домой. Для этого, правда, понадобится 900-сильный гоночный внедорожник, который может прыгать на семьдесят метров, как в этом ролике.

Видео: Toyo Tire

Супергерой

Еще одна хорошая реклама, но на этот раз в главной роли — Чак Норрис. И не включить в подборку лучших роликов видео с ним было бы просто неправильно (и опасно). В ролике пикап Toyota благодаря автографу Чака превращается в супергероя: спасает рейнджера из зыбучего песка, помогает достать мяч с дерева и выигрывает чемпионат мира по шахматам.

Видео: Toyota USA

Отжиг на серпантине

Динамичное видео, в котором девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Леб и обладатель второго места чемпионата мира по ралли-кроссу 2015 года Тимми Хансен отжигают на все деньги на альпийском серпантине. Эта дорога, кстати, является частью маршрута знаменитой велогонки Тур де Франс.

Видео: Red Bull Motorsports

Фармхана

В список лучших видео года, пожалуй, стоит включить и эпизод шоу The Grand Tour. В этом ролике Джереми Кларксон спародировал «Джимхану» Кена Блока. И Кену стоит взять на вооружение некоторые фишки Джеззы.

Видео: The Grand Tour

Мегабыстро. И опасно

Рекордный заезд мотоциклиста Дина Харрисона на легендарной гонке Isle of Man TT. Он стал первым райдером, кто показал среднюю скорость (!) свыше 215 километров в час. Гонщик проехал 60,7-километровую трассу за 16 минут 50,384 секунды. Ниже представлена лишь часть онборда, но она, тем не менее, впечатляет. И нет, видео не ускорено.

Видео Official Isle of Man TT

P.S.

Кстати, прошлогоднюю подборку лучшего автомобильного видео можно посмотреть здесь.

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