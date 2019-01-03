Под бокальчик игристого

Кстати, в этом году Блок выпустил еще один крутой ролик, в котором гоняет по Великобритании на своем 1400-сильном Ford Mustang Hoonicorn. Посмотреть это видео можно здесь.

Прекраснейшая реклама строительной техники Volvo, в которой актер Дольф Лундгрен представлен сержантом, тренирующим экскаваторы-новобранцы. Они отжимаются, перекатывают покрышки от карьерных самосвалов, подтягиваются и поднимают тяжести.