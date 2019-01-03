Под бокальчик игристого

Десятка!
Ни одна подборка лучших роликов не может обойтись без очередного видео от Кена Блока. И в особенности такого видео — юбилейной, десятой, части «Джимханы». Ее снимали в пяти локациях и с участием пяти автомобилей, включая новую игрушку гонщика — 927-сильный пикап Hoonitruck.
Видео: TheHoonigans
Кстати, в этом году Блок выпустил еще один крутой ролик, в котором гоняет по Великобритании на своем 1400-сильном Ford Mustang Hoonicorn. Посмотреть это видео можно здесь.
Тренинг-гуру
Прекраснейшая реклама строительной техники Volvo, в которой актер Дольф Лундгрен представлен сержантом, тренирующим экскаваторы-новобранцы. Они отжимаются, перекатывают покрышки от карьерных самосвалов, подтягиваются и поднимают тяжести.
Видео: Volvo Construction Equipment
Семь минут на Ринге
Чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший стал первым, кто проехал всю 20,7-километровую трассу Нюрбургринг в непрерывном скольжении. Для заезда пилот использовал 912-сильный Ford Mustang RTR, оснащенный пятилитровой «восьмеркой» с механическим нагнетателем.
Видео: Monster Energy
Грузовик vs легковушка
Зрелищная гонка гоночного купе Mazda RX-8 против «КАМАЗ», который в прошлом году выиграл ралли-рейд «Дакар». Двигатель грузовика по объему в пять превышает роторный мотор легковушки, однако мощность обоих моторов близка к тысяче лошадиных сил.
Правильная доставка
Вот так выглядит инструкция по правильной доставке елки (и не только) домой. Для этого, правда, понадобится 900-сильный гоночный внедорожник, который может прыгать на семьдесят метров, как в этом ролике.
Видео: Toyo Tire
Супергерой
Еще одна хорошая реклама, но на этот раз в главной роли — Чак Норрис. И не включить в подборку лучших роликов видео с ним было бы просто неправильно (и опасно). В ролике пикап Toyota благодаря автографу Чака превращается в супергероя: спасает рейнджера из зыбучего песка, помогает достать мяч с дерева и выигрывает чемпионат мира по шахматам.
Видео: Toyota USA
Отжиг на серпантине
Динамичное видео, в котором девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Леб и обладатель второго места чемпионата мира по ралли-кроссу 2015 года Тимми Хансен отжигают на все деньги на альпийском серпантине. Эта дорога, кстати, является частью маршрута знаменитой велогонки Тур де Франс.
Видео: Red Bull Motorsports
Фармхана
В список лучших видео года, пожалуй, стоит включить и эпизод шоу The Grand Tour. В этом ролике Джереми Кларксон спародировал «Джимхану» Кена Блока. И Кену стоит взять на вооружение некоторые фишки Джеззы.
Видео: The Grand Tour
Мегабыстро. И опасно
Рекордный заезд мотоциклиста Дина Харрисона на легендарной гонке Isle of Man TT. Он стал первым райдером, кто показал среднюю скорость (!) свыше 215 километров в час. Гонщик проехал 60,7-километровую трассу за 16 минут 50,384 секунды. Ниже представлена лишь часть онборда, но она, тем не менее, впечатляет. И нет, видео не ускорено.
Видео Official Isle of Man TT
P.S.
Кстати, прошлогоднюю подборку лучшего автомобильного видео можно посмотреть здесь.