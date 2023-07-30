Porsche 918 Spyder сделали трансфером для пассажиров Delta Air Lines

Porsche 918 Spyder сделали трансфером для пассажиров Delta Air LinesСчастливчиков доставят к борту на суперкаре
Супергибрид Porsche 918 Spyder стал трансфером для пассажиров Delta Air Lines. Пассажиры американской авиакомпании Delta Air Lines получили уникальную возможность прокатиться — пусть и пассажиром — на самом мощном серийном автомобиле Porsche для дорог общего пользования. В рамках сотрудничества с аэропортом в Атланте супергибрид 918 Spyder стал трансфером для пассажиров, которые летят с пересадкой — если им повезёт, то с одного самолёта на другой счастливчиков довезут с максимальным шиком. Купить эту услугу за деньги нельзя.
Исполнительный вице-президент и глава отдела клиентского сервиса Delta Air Lines Эллисон Осбанд отметила, что подобный проект стал возможен за счёт сотрудничества авиакомпании с Porsche Cars North America, которая на протяжении нескольких лет предоставляет различные модели автомобилей для трансфера.
В 2023 году партнёры решили удивить клиентов и использовали для трансфера гибридный суперкар. При этом заказать поездку на Porsche 918 Spyder нельзя — всё зависит исключительно от удачи.
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Получить возможность прокатиться на супергибриде могут лишь члены Delta Medallion, высшего уровня фирменной программы лояльности SkyMiles. Если всё сложится, то международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта встретит почётного пассажира на тёмно-синем суперкаре у трапа и доставит на нём к борту самолёта для следующего полёта.