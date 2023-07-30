Porsche 918 Spyder сделали трансфером для пассажиров Delta Air Lines

Счастливчиков доставят к борту на суперкаре

Супергибрид Porsche 918 Spyder стал трансфером для пассажиров Delta Air Lines. Пассажиры американской авиакомпании Delta Air Lines получили уникальную возможность прокатиться — пусть и пассажиром — на самом мощном серийном автомобиле Porsche для дорог общего пользования. В рамках сотрудничества с аэропортом в Атланте супергибрид 918 Spyder стал трансфером для пассажиров, которые летят с пересадкой — если им повезёт, то с одного самолёта на другой счастливчиков довезут с максимальным шиком. Купить эту услугу за деньги нельзя.