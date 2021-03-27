Новый гиперкар Porsche появится через несколько лет

Теперь, по словам Блюма, дело в том, что в последнее время марка взяла курс на электрификацию модельного ряда и в 2021 году собирается установить новые рекорды и по числу проданных автомобилей, и по операционной прибыли. Ультрадорогой гиперкар не имеет отношения ни к тому, ни к другому, поэтому может пока подождать — как минимум четыре-пять лет. Будет ли преемник 918 Spyder гибридным или получит электрическую силовую установку, пока неизвестно. Последний, 918-й экземпляр супергибрида Porsche выпустила ещё летом 2015 года, хотя весь тираж был распродан ещё годом ранее.