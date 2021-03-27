Новый гиперкар Porsche появится через несколько лет

Как сообщает издание Autocar, на ежегодной конференции, посвящённой итогам работы Porsche за прошедший год, глава компании Оливер Блюм сказал, что разработка преемника супергибрида Porsche 918 Spyder всё ещё актуальна, однако он появится не ранее 2025 года, поскольку на сегодняшний день у марки другие приоритеты. На Женевском автосалоне в 2019 году топ-менеджер говорил о перспективах создания нового гиперкара примерно то же самое, однако тогда он мотивировал это тем, что технологии развития аккумуляторных батарей ещё не достигли того уровня, который удовлетворил бы запросы Porsche.
Теперь, по словам Блюма, дело в том, что в последнее время марка взяла курс на электрификацию модельного ряда и в 2021 году собирается установить новые рекорды и по числу проданных автомобилей, и по операционной прибыли. Ультрадорогой гиперкар не имеет отношения ни к тому, ни к другому, поэтому может пока подождать — как минимум четыре-пять лет. Будет ли преемник 918 Spyder гибридным или получит электрическую силовую установку, пока неизвестно. Последний, 918-й экземпляр супергибрида Porsche выпустила ещё летом 2015 года, хотя весь тираж был распродан ещё годом ранее.