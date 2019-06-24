Лобовое стекло на 24-летний Porsche обошлось в цену нового «Макана»

Саркисян собрал реплику спидстера на основе обычного 993 Cabriolet, выпускавшегося с 1995 года. Однако у этих автомобилей принципиально разные лобовые стекла, так как у Speedster крыша расположена ниже, чем у кабриолета. Кроме того, стекло на спорткарах устанавливается под разным наклоном. Из-за всех этих нюансов деталь обошлась Саркисяну в такую сумму.