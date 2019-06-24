Лобовое стекло на 24-летний Porsche обошлось в цену нового «Макана»

Саркисян собрал реплику спидстера на основе обычного 993 Cabriolet, выпускавшегося с 1995 года. Однако у этих автомобилей принципиально разные лобовые стекла, так как у Speedster крыша расположена ниже, чем у кабриолета. Кроме того, стекло на спорткарах устанавливается под разным наклоном. Из-за всех этих нюансов деталь обошлась Саркисяну в такую сумму.
Что же касается оригинального 911 Speedster, то первый экземпляр собрали в 1995 году для Фердинанда Порше, чтобы вручить автомобиль ему на 60-летие. Тот спидстер был выкрашен в темно-зеленый цвет, укомплектован «автоматом» Tiptronic S и 17-дюймовыми дисками.
Второй 911 Speedster собрали по спецзаказу для американского телеведущего Джерри Сайнфелда. Спорктар оснастили «механикой» и 18-дюймовыми дисками, а также выкрасили серебристой краской.