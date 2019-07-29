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11:33

Audi A1 стал кроссовером A1 citycarver

Представлен самый маленький вседорожник из Ингольштадта

Компания Audi превратила хэтчбек A1 Sportback в городской вседорожник с увеличенным дорожным просветом и пластиковым декором по кругу. Модель получила название A1 citycarver и к европейским дилерам прибудет осенью 2019 года.

Приподнятый хэтчбек можно опознать по восьмиугольной решетке радиатора Singleframe, как на моделях Audi Q, двум прорезям вместо трех под кромкой капота, защитной вставке в переднем бампере под нержавейку и пластиковым накладкам на арки и пороги. Вдобавок здесь почти на четыре сантиметра больше дорожный просвет: лифт подвески обеспечил прибавку в 35 миллиметров, остальное добавлено за счет новых колес. О полном приводе ничего не сообщается.

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Для A1 citycarver доступно девять вариантов окраски кузова и два цвета контрастной крыши. Базовое исполнение дополняют версии advanced, design selection и S line с комбинированной отделкой салона (ткань/искусственная кожа или алькантара/искусственная кожа), контурной/фоновой подсветкой и акцентами мятного, медного или оранжевого цветов. Набор стандартного и опционального оборудования полностью повторяет A1 Sportback и включает светодиодные фары, динамические фонари, спойлер и широкий набор активных систем безопасности.

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При заказе пакет Dynamic в списке оснащения вседорожника появляются тормоза с красными суппортами, система выбора режимов движения Audi drive select, адаптивная подвеска и генератор звука двигателя. Колеса — 18 дюймов. Гамма двигателей, вероятно, не отличается от A1 Sportback: литровая «турботройка» на 98 или 118 сил, 1,5-литровая «четверка» мощностью 150 сил или двухлитровый 200-сильный агрегат. Коробки — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый преселективный «робот».

Заказы на новой Audi A1 citycarver начнут принимать в следующем месяце. У европейских дилеров автомобиль появится осенью. Предложена приветственная версия edition one: 18-дюймовые колеса, тонированные фары, затемненные элементы декора, контрастная крыша и корпуса зеркал, а также специальные наклейки на нижних секциях задних дверей.