Audi A1 стал кроссовером A1 citycarver

Приподнятый хэтчбек можно опознать по восьмиугольной решетке радиатора Singleframe, как на моделях Audi Q, двум прорезям вместо трех под кромкой капота, защитной вставке в переднем бампере под нержавейку и пластиковым накладкам на арки и пороги. Вдобавок здесь почти на четыре сантиметра больше дорожный просвет: лифт подвески обеспечил прибавку в 35 миллиметров, остальное добавлено за счет новых колес. О полном приводе ничего не сообщается.