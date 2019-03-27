В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан

В оснащение модели вошли 18-дюймовые колеса AMG (19-дюймовые — опция), медиакомплекс MBUX с голосовым управлением, цифровая приборка с тремя режимами отображения информации, кнопки на центральной консоли для управления электронной системой стабилизации и жесткостью опциональных электронноуправляемых амортизаторов. Кроме того, седан получил новый AMG-руль, который за доплату можно заменить на вариант AMG Performance с двумя дисплеями, спортивные сиденья с отделкой кожей и микрофиброй, а также селектор режимов движения с пятью профилями работы управляющей электроники.