Самый доступный Mercedes-AMG: полный привод и виртуальный гоночный помощник

Работа над Mercedes-AMG A 35 4Matic началась с усиления передней части кузова путем установки под двигателем болтовой «панели жесткости» и диагональных распорок. Это улучшило поворачиваемость и стабильность развала передних колес даже на высоких скоростях.
В качестве силового агрегата была выбрана двухлитровая «турбочетверка» M260 от обычного A-Class. Двигатель укомплектовали облегченным картером из литого алюминия, турбонагнетателем с двумя каналами для выхлопных газов, системой изменения фаз газораспредления, пьезоэлектрическими форсунками и мультиискровым зажиганием.
Отдача турбомотора составляет 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с функцией лонч-контроля и возможностью переключения передач с помощью подрулевых лепестков. Хот-хэтч также укомплектован полным приводом с электромеханической муфтой подключения задних колес, которая распределяет момент в зависимости от величины продольного и поперечного ускорения, угла поворота руля, скорости, а также положения педали акселератора и выбранной передачи.
Первую «сотню» A 35 разменивает уже через 4,7 секунды. Ближайший конкурент — Audi S3 — делает то же самое за 4,6 секунды. Более мощному BMW M140i требуется 4,4 секунды.
В списке оснащения Mercedes-AMG A 35 4Matic значится система выбора режимов движения с четырьмя предустановленными профилями и возможностью установки индивидуальных параметров работы трансмиссии, двигателя и полного привода. Присутствует и имитация управления вектором тяги путем подтормаживания внутреннего по отношению к повороту заднего колеса с двумя уровнями вмешательства.
Также для модели доступны адаптивные электронноуправляемые амортизаторы, тормозная система с 350-миллиметровыми перфорированными дисками (330-миллиметровыми на задней оси) и моноблочными четырехпоршневыми суппортами, электромеханический усилитель руля с переменным передаточным отношением, выхлопная система с электронноуправляемыми заслонками.
В салоне Mercedes-AMG A 35 4Matic установлен мультимедийный комплекс MBUX и цифровая приборная панель с особым AMG-оформлением, руль с сенсорными кнопками как на флагманском S-Class и спортивные сиденья. В качестве опции для хэтчбека доступен виртуальный гоночный помощник AMG Track Pace, способный записывать более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.
Публичный дебют Mercedes-AMG A 35 4Matic состоится на автосалоне в Париже. Продажи модели в Европе начнутся в конце октября. Первые поставки клиентам запланированы на январь 2019 года.