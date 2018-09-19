Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
12:27

Самый доступный Mercedes-AMG: полный привод и виртуальный гоночный помощник

Представлен «горячий» хэтчбек Mercedes-AMG A 35 4Matic

Поделиться

Компания Daimler представила самую доступную модель семейства Mercedes-AMG — «горячий» хэтчбек A 35 4Matic. Модель получила новый турбированный двигатель и особые настройки подвески.

Работа над Mercedes-AMG A 35 4Matic началась с усиления передней части кузова путем установки под двигателем болтовой «панели жесткости» и диагональных распорок. Это улучшило поворачиваемость и стабильность развала передних колес даже на высоких скоростях.

В качестве силового агрегата была выбрана двухлитровая «турбочетверка» M260 от обычного A-Class. Двигатель укомплектовали облегченным картером из литого алюминия, турбонагнетателем с двумя каналами для выхлопных газов, системой изменения фаз газораспредления, пьезоэлектрическими форсунками и мультиискровым зажиганием.

>
Reload
1 / 5

Отдача турбомотора составляет 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с функцией лонч-контроля и возможностью переключения передач с помощью подрулевых лепестков. Хот-хэтч также укомплектован полным приводом с электромеханической муфтой подключения задних колес, которая распределяет момент в зависимости от величины продольного и поперечного ускорения, угла поворота руля, скорости, а также положения педали акселератора и выбранной передачи.

Первую «сотню» A 35 разменивает уже через 4,7 секунды. Ближайший конкурент — Audi S3 — делает то же самое за 4,6 секунды. Более мощному BMW M140i требуется 4,4 секунды.

>
Reload
1 / 5

В списке оснащения Mercedes-AMG A 35 4Matic значится система выбора режимов движения с четырьмя предустановленными профилями и возможностью установки индивидуальных параметров работы трансмиссии, двигателя и полного привода. Присутствует и имитация управления вектором тяги путем подтормаживания внутреннего по отношению к повороту заднего колеса с двумя уровнями вмешательства.

Также для модели доступны адаптивные электронноуправляемые амортизаторы, тормозная система с 350-миллиметровыми перфорированными дисками (330-миллиметровыми на задней оси) и моноблочными четырехпоршневыми суппортами, электромеханический усилитель руля с переменным передаточным отношением, выхлопная система с электронноуправляемыми заслонками.

В салоне Mercedes-AMG A 35 4Matic установлен мультимедийный комплекс MBUX и цифровая приборная панель с особым AMG-оформлением, руль с сенсорными кнопками как на флагманском S-Class и спортивные сиденья. В качестве опции для хэтчбека доступен виртуальный гоночный помощник AMG Track Pace, способный записывать более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.

Публичный дебют Mercedes-AMG A 35 4Matic состоится на автосалоне в Париже. Продажи модели в Европе начнутся в конце октября. Первые поставки клиентам запланированы на январь 2019 года.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...