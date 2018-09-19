Самый доступный Mercedes-AMG: полный привод и виртуальный гоночный помощник

Отдача турбомотора составляет 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с функцией лонч-контроля и возможностью переключения передач с помощью подрулевых лепестков. Хот-хэтч также укомплектован полным приводом с электромеханической муфтой подключения задних колес, которая распределяет момент в зависимости от величины продольного и поперечного ускорения, угла поворота руля, скорости, а также положения педали акселератора и выбранной передачи.