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13:26

В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза

Под отзывную кампанию попали модели A6 и A7

В России отзывают 120 автомобилей Audi. На сервис пригласят владельцев моделей A6 и A7, которые были проданы с начала этого года.
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Причиной отзыва стало неудачное расположение трубок с охлаждающей жидкостью — из-за слишком сильного прилегания стирается оксидный слой. В результате, это приводит к утечке охлаждающей жидкости.

Всех владельцев, которым требуется ремонт, персонально уведомят представители компании. Самостоятельно уточнить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно в перечне VIN-номеров. После этого нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать дату ремонта.

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Всем владельцам дефектных автомобилей заменят трубку охлаждающей жидкости. Работы в рамках отзывной кампании будут проводиться бесплатно.

В середине июня компания уже отзывала 1325 автомобилей A3, A4 и A5, реализованных с 2016 года по текущий. Тогда причиной ремонта стали сразу несколько проблем: у младшей модели из списка обнаружили сбои в работе бортовой сети, из-за которых задние фонари загорались с задержкой в пять секунд, а у двух моделей «постарше» был дефектный механизм фиксации выдвижного фаркопа.

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