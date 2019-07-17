В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза

В середине июня компания уже отзывала 1325 автомобилей A3, A4 и A5, реализованных с 2016 года по текущий. Тогда причиной ремонта стали сразу несколько проблем: у младшей модели из списка обнаружили сбои в работе бортовой сети, из-за которых задние фонари загорались с задержкой в пять секунд, а у двух моделей «постарше» был дефектный механизм фиксации выдвижного фаркопа.