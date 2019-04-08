В Россию приехала «дешевая» Audi A8. С дизельным V6

Компания Audi начала принимать заказы на седан A8 в версии 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6. Модель доступна в варианте со стандартной и удлиненной колесной базой по цене от 6 150 000 рублей. На нашем рынке это самая доступная модификация Audi A8.