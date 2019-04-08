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16:06

В Россию приехала «дешевая» Audi A8. С дизельным V6

Самый доступный вариант седана стоит от 6 150 000 рублей

Компания Audi начала принимать заказы на седан A8 в версии 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6. Модель доступна в варианте со стандартной и удлиненной колесной базой по цене от 6 150 000 рублей. На нашем рынке это самая доступная модификация Audi A8.
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Новинка оснащается трехлитровой дизельной «шестеркой», выдающей 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Агрегат сопряжен с восьмидиапазонным «автоматом» Tiptronic. Полноприводный седан разгоняется до «сотни» за 6,5 секунды и потребляет семь литров топлива на 100 километров пробега в комбинированном режиме.

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В стандартное оснащение Audi A8 входит светодиодная головная оптика, цифровая панель приборов, электропривод двери багажника и мультимедийный комплекс MMI с голосовым управлением и навигацией. Базовым оборудованием удлиненной A8L является четырехзонный климат-контроль, доводчик дверей, солнцезащитные шторки. Стоимость Audi A8 L 45 TDI quattro — от 6 965 000 рублей.

Помимо дизельной модификации, на российском рынке доступны бензиновые 55 TFSI и 60 TFSI. Первая оснащается 340-сильным 3.0 V6, вторая — битурбомотором 4.0 V8 мощностью 460 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Цены на версии начинаются от 6 245 000 и 7 860 000 рублей соответственно.

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