В Китае обнаружили уникальный Porsche Carrera GT

Автомобиль примечателен тем, что является одним из трёх экземпляров модели, окрашенных в фирменный цвет Zanzibar Red Metallic. Согласно имеющимся данным, суперкар 2006 года выпуска успел побывать в Германии и России, прежде чем оказаться в Китае. В старом объявлении о продаже указано, что на тот момент у оранжево-красного Carrera GT было два владельца и пробег в 4581 километр. Нынешний пробег неизвестен, но едва ли он заметно изменился с тех пор: судя по фото, суперкар находится в отличном состоянии.