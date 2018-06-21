Перегонщики превратили польское село в свалку брошенных автомобилей

Граничащее с Украиной польское село Гребенне медленно превращается в свалку брошеных автомобилей. По словам Томаша Баарта, опубликовавшего фотографии «автомобильного кладбища» в сети Facebook, перегонщики бросают здесь автомобили даже в случае небольшой поломки.

На снимках видно, что дороги и лужайки около домов завалены десятками автомобилей. Некоторые из них требуют ремонта, от части остался только остов, а другие визуально выглядят нетронутыми. В основном, это различные модели Volkswagen — от Polo до Passat, а также Ford, BMW, Audi и Honda.

Баарт говорит, что из-за контрабандистов эта территория ежедневно патрулируется пограничниками и полицией, но их не интересует незаконная свалка.

В ноябре прошлого года во Франции нашли заброшенную коллекцию болидов Формулы-1 1980-х и 1990-х годов. Очевидно, ранее машины, который представляют собой копии гоночных автомобилей, принадлежали частному коллекционеру или музею.