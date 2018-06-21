Фотографии незаконной свалки опубликовали в сети Facebook

Пульс

Перегонщики превратили польское село в свалку брошенных автомобилей

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21 июня 2018

Граничащее с Украиной польское село Гребенне медленно превращается в свалку брошеных автомобилей. По словам Томаша Баарта, опубликовавшего фотографии «автомобильного кладбища» в сети Facebook, перегонщики бросают здесь автомобили даже в случае небольшой поломки.

[Зачем гонщик NASCAR Дейл Эрнхардт собирает погибшие болиды в своем лесу](https://motor.ru/selector/gravesofheroes.htm)

Зачем гонщик NASCAR Дейл Эрнхардт собирает погибшие болиды в своем лесу

На снимках видно, что дороги и лужайки около домов завалены десятками автомобилей. Некоторые из них требуют ремонта, от части остался только остов, а другие визуально выглядят нетронутыми. В основном, это различные модели Volkswagen — от Polo до Passat, а также Ford, BMW, Audi и Honda.

Баарт говорит, что из-за контрабандистов эта территория ежедневно патрулируется пограничниками и полицией, но их не интересует незаконная свалка.

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Фото facebook.com/thomas.baart111

Фото facebook.com/thomas.baart111

В ноябре прошлого года во Франции нашли заброшенную коллекцию болидов Формулы-1 1980-х и 1990-х годов. Очевидно, ранее машины, который представляют собой копии гоночных автомобилей, принадлежали частному коллекционеру или музею.

Кладбища машин, на которых еще можно отыскать жемчужину

Самые известные массовые свалки автомобилей

Фото facebook.com/thomas.baart111
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