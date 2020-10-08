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Забытый на 50 лет в гараже Porsche продают за 4,5 миллиона рублей

Пробег спортакара составляет 100 000 километров

Анастасия Дубина
На сайте eBay продают Porsche 356B Super Coupe 1963 года выпуска за 56 500 долларов (примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу). Автомобиль, простоявший 50 лет без движения, сохранился в неплохом состоянии.

Porsche 356B Super Coupe является модификацией классической 356-й модели, которая сходила с конвейера с 1959 по 1963 годы. Купе оборудовали 1,6-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, который работал в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Благодаря небольшой массе, которая составляла около 900 килограммов, до «сотни» модель разгонялась за 15 секунд.

Найденный в одном из гаражей экземпляр с 1970 года простаивал без движения. Несмотря на это, 67-летний спорткар сохранился в неплохом состоянии. Кузов «Порше» выглядит свежим и практически не имеет следов долголетнего простоя. То же самое можно сказать и об интерьере. Черно-красный кожаный салон купе находится в отлично состоянии.

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Однако некоторые детали все же требуют восстановления. Моторный отсек и днище автомобиля практически полностью покрыты толстым слоем ржавчины. А обшивка багажного отделения подлежит замене. Судя по одометру, пробег раритетного спорткара составляет 102 000 километров. Расстаться с 67-летним Porsche продавец готов за 56 500 долларов (примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).

В середине сентября владелец Porsche 356A 1500 GS Carrera 1956 года выпуска выставил свой автомобиль на продажу за 237 500 долларов (примерно 18 миллионов рублей по текущему курсу). В такую стоимость он оценил купе с порванной обивкой сидений и отсутствующим двигателем.

Источник: eBay