Забытый на 50 лет в гараже Porsche продают за 4,5 миллиона рублей

Porsche 356B Super Coupe является модификацией классической 356-й модели, которая сходила с конвейера с 1959 по 1963 годы. Купе оборудовали 1,6-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, который работал в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Благодаря небольшой массе, которая составляла около 900 килограммов, до «сотни» модель разгонялась за 15 секунд.

Найденный в одном из гаражей экземпляр с 1970 года простаивал без движения. Несмотря на это, 67-летний спорткар сохранился в неплохом состоянии. Кузов «Порше» выглядит свежим и практически не имеет следов долголетнего простоя. То же самое можно сказать и об интерьере. Черно-красный кожаный салон купе находится в отлично состоянии.