За 65-летний Porsche без двигателя просят почти четверть миллиона долларов

Porsche 356A 1500 GS Carrera является улучшенной модификацией самого первого семейства серийных «Порше». Купе получило изогнутое лобовое остекление, передние указатели поворота и модифицированную ручку капота со вставкой в виде логотипа немецкого бренда.
Выставленный на продажу экземпляр окрашен в редкий цвет Lago Green Metallic, а также оборудован ульевидными задними фонарями и европейскими бамперами. Начиная со следующего года, задние габаритные огни уже имели каплевидную форму. Кроме того, автомобиль сохранил заводскую приборную панель с оригинальными датчиками, а также радиомагнитолу и фирменные часы Carrera.
Фото: europeancollectibles.com
Главной проблемой раритетного купе является отсутствие двигателя. Причина пропажи 101-сильного четырехцилиндрового мотора не раскрывается, однако с тех пор автомобиль надолго поселился в гараже у своего владельца. В то же время «Порше» сохранил заводскую четырехступенчатую «механику», которая, по словам владельца, находится в рабочем состоянии.
Помимо силового агрегата, потенциальному покупателю придется серьезно потратиться на восстановление интерьера купе. Салон автомобиля находится в ужасном состоянии: обивка сидений, торпедо и дверных вставок сильно разорвана, а на рулевом колесе и порогах облупилась краска.
Несмотря на не самое лучшее состояние владелец оценил свой Porsche, которым владеет уже 43 года, в 237 500 долларов (примерно 18 миллионов рублей по текущему курсу). В то же время аналогичные модели на ходу оцениваются в 200 000 долларов (примерно 15 миллионов рублей по текущему курсу).
В середине марта на eBay выставили на продажу Porsche 356 B Carrera 2 GS 1963 года выпуска. Спорткар стал самым дорогим автомобилем бренда, когда-либо выставлявшимся на площадке. Его оценили в 1 499 900 долларов (примерно 113 миллионов рублей по текущему курсу).