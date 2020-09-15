За 65-летний Porsche без двигателя просят почти четверть миллиона долларов

Главной проблемой раритетного купе является отсутствие двигателя. Причина пропажи 101-сильного четырехцилиндрового мотора не раскрывается, однако с тех пор автомобиль надолго поселился в гараже у своего владельца. В то же время «Порше» сохранил заводскую четырехступенчатую «механику», которая, по словам владельца, находится в рабочем состоянии.

Помимо силового агрегата, потенциальному покупателю придется серьезно потратиться на восстановление интерьера купе. Салон автомобиля находится в ужасном состоянии: обивка сидений, торпедо и дверных вставок сильно разорвана, а на рулевом колесе и порогах облупилась краска.