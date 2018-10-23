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18:20

Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса

Машина быстрее всех пять раз подряд сделала восьмерку

Каскадер Аластер Моффат за рулем родстера Abarth 124 установил новый рекорд Книги Гиннесса. Он быстрее всех пять раз подряд сделал восьмерку между двумя припаркованными автомобилями. Выполнение трюка заняло у Моффата 45,66 секунды.

Для заезда использовалась серийная версия Abarth 124 без каких-либо изменений в двигателе и трансмиссии. Заднеприводному родстеру лишь отключили систему стабилизации и повысили давление в покрышках, чтобы уменьшить площадь их контакта с покрытием. Видеозаписи того, как происходило установление рекорда, пока нет.

Abarth 124 оснащается 1,4-литровым двигателем MultiAir Turbo, выдающим 170 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час родстер разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость машины составляет 232 километра в час.

Два года назад Моффат установил рекорд, развернувшись в скольжении между припаркованными автомобилями, расстояние между которыми превышало габаритную длину его машины на 2,25 метра. В январе 2015 года он припарковал хэтчбек Fiat 500 между двумя автомобилями, расстояние между которым всего на 7,5 сантиметра превышало габаритную длину «Фиата».

Моффат устанавливает рекорд Гиннесса по параллельной парковке

Летом текущего года спорткупе BMW M2 установило рекорд по лопанью воздушных шариков лазерной указкой. За одну минуту машина уничтожила 79 шаров, улучшив предыдущее достижение Ашрита Фурмана, который в 2016 году лопнул 63 шара.

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