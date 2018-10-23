Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса

Для заезда использовалась серийная версия Abarth 124 без каких-либо изменений в двигателе и трансмиссии. Заднеприводному родстеру лишь отключили систему стабилизации и повысили давление в покрышках, чтобы уменьшить площадь их контакта с покрытием. Видеозаписи того, как происходило установление рекорда, пока нет.

Abarth 124 оснащается 1,4-литровым двигателем MultiAir Turbo, выдающим 170 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час родстер разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость машины составляет 232 километра в час.

Два года назад Моффат установил рекорд, развернувшись в скольжении между припаркованными автомобилями, расстояние между которыми превышало габаритную длину его машины на 2,25 метра. В январе 2015 года он припарковал хэтчбек Fiat 500 между двумя автомобилями, расстояние между которым всего на 7,5 сантиметра превышало габаритную длину «Фиата».