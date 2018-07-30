С помощью лазерной указки машины уничтожила за одну минуту 79 шаров

Пульс

BMW M2 Competition установил рекорд по лопанью шариков

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30 июля 2018

Спорткупе BMW M2 Competition установило новый рекорд Гиннесса по количеству лопнутых лазером воздушных шариков. За одну минуту машина уничтожила 79 шаров, улучшив предыдущее достижение Ашрита Фурмана, который в 2016 году лопнул 63 шара. При этом шары были установлены не по прямой, а в форме логотипа BMW M.

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Для рекордного заезда M2 Competition оборудовали мощной лазерной указкой Spyder III Krypton. С ее помощью за минуту можно лопнуть до 100 шариков, если установить их один за другим. Таким образом производитель хотел продемонстрировать динамические характеристики спорткупе, а также управляемость.

Видео с YouTube-канала BMW M.

Под капотом M2 Competition установлена трехлитровая твин-турбо «шестерка» S55 от M3/M4. Агрегат выдает 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента и может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» двухдверка способна разгоняться за 4,2 секунды (4,4 секунды с механической коробкой). Максимальная скорость — 250 километров в час (280 со спортпакетом M Driver´s Package).

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