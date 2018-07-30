BMW M2 Competition установил рекорд по лопанью шариков

Спорткупе BMW M2 Competition установило новый рекорд Гиннесса по количеству лопнутых лазером воздушных шариков. За одну минуту машина уничтожила 79 шаров, улучшив предыдущее достижение Ашрита Фурмана, который в 2016 году лопнул 63 шара. При этом шары были установлены не по прямой, а в форме логотипа BMW M.

Для рекордного заезда M2 Competition оборудовали мощной лазерной указкой Spyder III Krypton. С ее помощью за минуту можно лопнуть до 100 шариков, если установить их один за другим. Таким образом производитель хотел продемонстрировать динамические характеристики спорткупе, а также управляемость.

Видео с YouTube-канала BMW M.

Под капотом M2 Competition установлена трехлитровая твин-турбо «шестерка» S55 от M3/M4. Агрегат выдает 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента и может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» двухдверка способна разгоняться за 4,2 секунды (4,4 секунды с механической коробкой). Максимальная скорость — 250 километров в час (280 со спортпакетом M Driver´s Package).