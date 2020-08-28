«Заряженный» хэтчбек Abarth 595 вышел в двух новых версиях

Хэтчбек Abarth 595 Monster Energy Yamaha выделяется двухцветным сине-черным кузовом в стиле мотоцикла YZR-M1 Monster Energy Yamaha для чемпионата MotoGP (ещё машину можно заказать в полностью черном исполнении), логотипом одноименного энергетика на капоте, окрашенными в серый ручками дверей, зеркалами, сплиттером и диффузором. В салоне — спортивные кресла с логотипами Monster Energy Yamaha MotoGP, руль с нулевой отметкой, плашка с указанием на ограниченный тираж (2000 экземпляров) и аудиосистема Uconnect с семидюймовым дисплеем и встроенным софтом для сбора телеметрии.

Наконец, на «Монстре» установлены активный выхлоп Record Monza, задние амортизаторы Koni FSD и усиленные тормозные механизмы.