«Заряженный» хэтчбек Abarth 595 вышел в двух новых версиях

Оба «Абарта» имеют одинаковую техническую начинку. Это 1,4-литровая «турбочетверка» T-Jet, развивающая 165 лошадиные силы и 230 Нм крутящего момента, стандартная петиступенчатая «механика» или опциональный «робот» с подрулевыми лепестками. Спурт до 100 километров в час у крошечной трехдверки с ручной коробкой передач занимает 7,3 секунды. Различия между двумя машинами — в декоре, оснащении и окрасе.
Хэтчбек Abarth 595 Monster Energy Yamaha выделяется двухцветным сине-черным кузовом в стиле мотоцикла YZR-M1 Monster Energy Yamaha для чемпионата MotoGP (ещё машину можно заказать в полностью черном исполнении), логотипом одноименного энергетика на капоте, окрашенными в серый ручками дверей, зеркалами, сплиттером и диффузором. В салоне — спортивные кресла с логотипами Monster Energy Yamaha MotoGP, руль с нулевой отметкой, плашка с указанием на ограниченный тираж (2000 экземпляров) и аудиосистема Uconnect с семидюймовым дисплеем и встроенным софтом для сбора телеметрии.
Наконец, на «Монстре» установлены активный выхлоп Record Monza, задние амортизаторы Koni FSD и усиленные тормозные механизмы.
Хот-хэтч Abarth 595 Scorpioneoro, как и ставший для него вдохновением эксклюзивный Autobianchi A112 Abart Targa Oro 1979 года, окрашен в черный цвет с золотистыми акцентами. Обязательные атрибуты — «золотые» колеса, скорпион на капоте и крыша в виде клетчатого флага, плюс обитые кожей кресла Scorpionflage, приборка Scorpion Black с матовыми деталями, золотая табличка на центральном тоннеле, а также 480-ваттная аудиосистема BeatsAudio с восемью динамиками. Вдобавок к каждому 595 Scorpioneoro прилагается лимитированный хронограф Breil со скорпионом на циферблате.
Осенью прошлого года Abarth выпустил коллекционное издание хот-хэтча 695 под названием 70°Anniversario. Трехдверка представляет собой «заряженную» модификацию Fiat 500 и отличается цветом кузова, а также регулируемым спойлером с механической регулировкой, как на гоночных машинах. У него есть 12 положений, позволяющих менять наклон от нуля до 60 градусов. В максимальном положении заявленная аэродинамическая нагрузка на заднюю ось при 200 километрах в час составляет 42 килограмма.