ABT добавило спортивности новому Audi A8

Минимальный кит-комплект деталей для Audi A8 будет состоять из переднего спойлера и нижней части заднего бампера с новым диффузором. Стоимость набора — 2252,10 евро (172 тысячи рублей). Еще за 1168,07 евро (89,2 тысячи рублей) для седана можно заказать небольшой задний спойлер из карбона. Интерьер модели можно украсить новой накладкой на джойстик КПП и кнопкой активации системы старт-стоп.
Для версии Audi A8 с трехлитровым дизелем ABT предлагает установку дополнительного блока управления двигателем ABT Power. Благодаря ему отдача агрегата увеличивается с 286 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента до 330 сил и 650 Нм момента.
В России Audi A8 доступен в модификациях 55 TFSI c 340-сильным 3.0 V6 и 60 TFSI с 4.0 V8. Отдача «восьмерки» составляет 460 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Начальная цена 55 TFSI — 6 050 000 рублей, 60 TFSI — 7 610 000 рублей.