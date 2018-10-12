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14:52

ABT добавило спортивности новому Audi A8

Для флагманского седана разработан комплект аэродинамических элементов кузова

Немецкое ателье ABT Sportsline представило пакет доработок для флагманского седана Audi A8. Набор, состоящий из аэродинамических элементов обвеса и новых колес в размерности от 20 до 22 дюймов, будет доступен к заказу с конца ноября текущего года.

Минимальный кит-комплект деталей для Audi A8 будет состоять из переднего спойлера и нижней части заднего бампера с новым диффузором. Стоимость набора — 2252,10 евро (172 тысячи рублей). Еще за 1168,07 евро (89,2 тысячи рублей) для седана можно заказать небольшой задний спойлер из карбона. Интерьер модели можно украсить новой накладкой на джойстик КПП и кнопкой активации системы старт-стоп.

Для версии Audi A8 с трехлитровым дизелем ABT предлагает установку дополнительного блока управления двигателем ABT Power. Благодаря ему отдача агрегата увеличивается с 286 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента до 330 сил и 650 Нм момента.

В России Audi A8 доступен в модификациях 55 TFSI c 340-сильным 3.0 V6 и 60 TFSI с 4.0 V8. Отдача «восьмерки» составляет 460 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Начальная цена 55 TFSI — 6 050 000 рублей, 60 TFSI — 7 610 000 рублей.

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