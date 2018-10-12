ABT добавило спортивности новому Audi A8

Минимальный кит-комплект деталей для Audi A8 будет состоять из переднего спойлера и нижней части заднего бампера с новым диффузором. Стоимость набора — 2252,10 евро (172 тысячи рублей). Еще за 1168,07 евро (89,2 тысячи рублей) для седана можно заказать небольшой задний спойлер из карбона. Интерьер модели можно украсить новой накладкой на джойстик КПП и кнопкой активации системы старт-стоп.