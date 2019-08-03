Мастерская ABT выжала максимум из Skoda Kodiaq RS

Внешне более производительный Kodiaq можно узнать по шильдику ABT на крышке багажника, низкопрофильным шинам с оригинальными 20-дюймовым дисками и спортивной подвеске. Полные данные о технических характеристиках, тираже новинки и цене тюнинг-пакета специалисты из Кемптена обещают сообщить позже.
Skoda Kodiaq RS — рекордсмен Нюрбургринга среди семиместных кроссоверов: королева «Зелёного ада» Сабина Шмитц проехала на вседорожнике 22-километровый круг быстрее девяти с половиной минут. Вероятно, исполнение ABT позволило бы сбросить со времени ещё пару секунд.
Год назад мотористы ABT завершили проект создания 1000-сильной гибридной Audi RS6. Универсал с 288-сильным электромотором, смонтированном в трансмиссионном туннеле, и батареей ёмкостью 13,6 киловатт-часа способен разгоняться до 300 километров в час за десять секунд.