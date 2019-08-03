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18:27

Мастерская ABT выжала максимум из Skoda Kodiaq RS

С двухлитрового турбодизеля сняли 267 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента

© ABT Sportsline
Ателье ABT Sportsline поделилось проектом доработок «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq RS. Новый блок управления двигателем AEC позволил увеличить мощность наддувной «четвёрки» с 236 до 267 лошадиных сил. Вседорожник от ABT набирает первую сотню на 0,2 секунды быстрее стокового Kodiaq RS.

Внешне более производительный Kodiaq можно узнать по шильдику ABT на крышке багажника, низкопрофильным шинам с оригинальными 20-дюймовым дисками и спортивной подвеске. Полные данные о технических характеристиках, тираже новинки и цене тюнинг-пакета специалисты из Кемптена обещают сообщить позже.

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Фото: ABT Sportsline

Skoda Kodiaq RS — рекордсмен Нюрбургринга среди семиместных кроссоверов: королева «Зелёного ада» Сабина Шмитц проехала на вседорожнике 22-километровый круг быстрее девяти с половиной минут. Вероятно, исполнение ABT позволило бы сбросить со времени ещё пару секунд.

Год назад мотористы ABT завершили проект создания 1000-сильной гибридной Audi RS6. Универсал с 288-сильным электромотором, смонтированном в трансмиссионном туннеле, и батареей ёмкостью 13,6 киловатт-часа способен разгоняться до 300 километров в час за десять секунд.

Источник: motor1.com