Мастерская ABT выжала максимум из Skoda Kodiaq RS

Внешне более производительный Kodiaq можно узнать по шильдику ABT на крышке багажника, низкопрофильным шинам с оригинальными 20-дюймовым дисками и спортивной подвеске. Полные данные о технических характеристиках, тираже новинки и цене тюнинг-пакета специалисты из Кемптена обещают сообщить позже.