Немецкие тюнеры показали проект для фестиваля Wörthersee

Пульс

Ателье ABT превратило Audi R8 в арт-кар

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28 апреля 2018

Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline подготовило для фестиваля Wörthersee арт-кар на базе купе Audi R8. Рисунок, покрывающий кузов автомобиля, создан художником и карикатуристом Тимо Вурцем совместно с компанией SIGnal Design, отвечавшей на печать изображений на пленке.

[Тест-драйв: Porsche 911 Turbo S vs Audi R8 V10 plus](https://motor.ru/testdrives/r8vs911.htm)

Тест-драйв: Porsche 911 Turbo S vs Audi R8 V10 plus

Слоган арт-проекта: «Монашка встречает Abt» (слово Abt по-немецки обозначает «аббат», примечание «Мотора»). На автомобиле изображены несколько женщин в сочетании с узорами из розовых ромбов и белых кругов.

Вурц ранее работал над специальными проектами для Volkswagen, Suzuki, Daimler и дилера Lamborghini в Беверли-Хиллз, а также с компаниями Disney, Marvel и DC Comics.

[Самый правильный тюнинг Audi: краткая история ателье ABT Sportsline](https://motor.ru/selector/besttuningaudi.htm)

Самый правильный тюнинг Audi: краткая история ателье ABT Sportsline

Полноприводный суперкар Audi R8 оснащается десятицилиндровым двигателем 5.2, который на базовых машинах выдает 540 сил и 610 сил на версии plus. Последний из этих вариантов набирает первые сто километров в час за 3,2 секунды. Также у модели существует заднеприводная модификация. Она тратит на разгон до «сотни» 3,7 секунды.

В одном из своих последних проектов ателье ABT довело мощность мотора суперкара до 630 лошадиных сил. Такая машина также стала на 50 килограммов легче.

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Теги:
ТюнингAudiR8ABT SportslineСуперкары
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