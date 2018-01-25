ABT покажет в Женеве 530-сильное купе на базе Audi RS5

Ателье ABT Sportsline представит на автосалоне в Женеве собственное купе на базе Audi RS5. Машину, получившую название RS5-R, выпустят в количестве 50 экземпляров.

Купе от ABT оснащается модернизированным битурбомотором 2.9 V6, отдача которого довели до 530 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Это на 80 сил и 90 Нм больше, чем у базовой машины. В результате доработок на 0,3 секунды улучшилось время и разгона до «сотни»: RS5-R на это требуется 3,6 секунды.

Доработанное купе будет оснащаться новой подвеской с более жесткими стабилизаторами и койловерами, углепластиковым диффузором в заднем бампере, а также 21-дюймовыми колесными дисками с покрышками размерностью 275/25.

Ранее ABT представило собственный пакет доработок для «заряженного» хэтчбека Audi RS3 Sportback. Он позволяет увеличить мощность 2,5-литрового турбомотора с 400 до 500 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час у этой машины сокращается до 4,1 секунды, а стоимость пакета составляет 10 тысяч евро.