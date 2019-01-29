Посмотрите, как выглядит Honda Accord c 24-дюймовыми колесами от внедорожника

Для того чтобы автомобилем все еще можно было управлять из 13-миллиметровой стали изготовили специальные крепежные пластины. Их приварили к проставке длиной 305 миллиметров. На такой машине с 37-дюймовым покрышками владельцу удалось даже немного поездить по снегу.