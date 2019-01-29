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12:58

Посмотрите, как выглядит Honda Accord c 24-дюймовыми колесами от внедорожника

На седан установили колеса с 37-дюймовыми покрышками

Автор YouTube-канала Bug Bmx установил 24-дюймовые колеса от лифтованного пикапа Ram HD на седан Honda Accord образца 2000 года. Чтобы автомобиль не пришлось завышать, их с помощью специальных проставок вынесли за пределы кузова.

Для того чтобы автомобилем все еще можно было управлять из 13-миллиметровой стали изготовили специальные крепежные пластины. Их приварили к проставке длиной 305 миллиметров. На такой машине с 37-дюймовым покрышками владельцу удалось даже немного поездить по снегу.

Видео: Bug Bmx

Ранее Bug Bmx заменили те самые 24-дюймовые колеса пикапа на 12-дюймовые. Их пришлось устанавливать через 76-миллиметровые проставки. Проблему с разницей в количестве крепежных отверстий решили с помощью плазменной горелки. Несмотря на значительный вес пикапа, авторам даже удалось сделать бернаут.

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