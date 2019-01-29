Посмотрите, как выглядит Honda Accord c 24-дюймовыми колесами от внедорожника

Для того чтобы автомобилем все еще можно было управлять из 13-миллиметровой стали изготовили специальные крепежные пластины. Их приварили к проставке длиной 305 миллиметров. На такой машине с 37-дюймовым покрышками владельцу удалось даже немного поездить по снегу.
Видео: Bug Bmx
Ранее Bug Bmx заменили те самые 24-дюймовые колеса пикапа на 12-дюймовые. Их пришлось устанавливать через 76-миллиметровые проставки. Проблему с разницей в количестве крепежных отверстий решили с помощью плазменной горелки. Несмотря на значительный вес пикапа, авторам даже удалось сделать бернаут.