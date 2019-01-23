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15:47

Посмотрите, как выглядит лифтованный пикап на крошечных колесах

Вместо 24-дюймовых на машину установили 12-дюймовые колеса

На YouTube-канале Bug Bmx появилось видео с рассказом об установке на лифтованный пикапа Ram самых маленьких из доступных колес. Чтобы сохранить возможность передвигаться, авторы взяли 12-дюймовые колеса, хотя на машине до этого были установлены 24-дюймовые.

Так как диски не смогли вместить в себя тормозные суппорты, их пришлось устанавливать через 76-миллиметровые проставки. Проблему с разницей в количестве крепежных отверстий решили с помощью плазменной горелки. Несмотря на значительный вес пикапа, авторам даже удалось сделать бернаут.

Видео: Bug Bmx

Команда «Гараж 54» из Новосибирска, ведущая одноименный видеоблог на YouTube, установила вместо задних колес ВАЗ-2104 корзины от сабвуферов. На машине попытались проехать, но алюминиевый каркас динамиков не выдержал нагрузки.

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