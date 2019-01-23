Посмотрите, как выглядит лифтованный пикап на крошечных колесах

Так как диски не смогли вместить в себя тормозные суппорты, их пришлось устанавливать через 76-миллиметровые проставки. Проблему с разницей в количестве крепежных отверстий решили с помощью плазменной горелки. Несмотря на значительный вес пикапа, авторам даже удалось сделать бернаут.
Видео: Bug Bmx
Команда «Гараж 54» из Новосибирска, ведущая одноименный видеоблог на YouTube, установила вместо задних колес ВАЗ-2104 корзины от сабвуферов. На машине попытались проехать, но алюминиевый каркас динамиков не выдержал нагрузки.