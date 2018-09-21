Уникальный спорткар AC Aceca-Bristol 1959 года пустят с молотка

От обычных Aceca-Bristol, выпущенных в период с 1956 по 1963 год в количестве 169 экземпляров, машина с номером шасси «A83 / A86» отличается чуть более широким кузовом с расширителями арок, которые здесь появились раньше, чем на легендарной Cobra, лобовым и задним стеклом другой формы, а также вентиляционными «жабрами» на капоте и передних крыльях.