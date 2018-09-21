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14:23

Уникальный спорткар AC Aceca-Bristol 1959 года пустят с молотка

Автомобиль существует в единственном экземпляре

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Аукционный дом Aguttes выставит на торги единственный существующий экземпляр гранд-турера AC Aceca-Bristol образца 1959 года, принадлежавший лично главе компании AC Cars Чарльзу Харлоу. В архивных записях завода автомобиль значится как «бывший прототип Aceca c расширенной колеей», на котором тестировались различные технологии и инженерные решения.

От обычных Aceca-Bristol, выпущенных в период с 1956 по 1963 год в количестве 169 экземпляров, машина с номером шасси «A83 / A86» отличается чуть более широким кузовом с расширителями арок, которые здесь появились раньше, чем на легендарной Cobra, лобовым и задним стеклом другой формы, а также вентиляционными «жабрами» на капоте и передних крыльях.

Техническая начинка прототипа также более продвинутая: подвеска на поперечных рычагах, пружинно-гидравлические стойки Armstrong, передние рычаги Triumph Herald, алюминиевые ступицы колес, дифференциал GKN и рулевое управление с реечным механизмом. Всего этого у обычных Aceca-Bristol не было.

Под капотом гранд-турера установлен двухлитровый шестицилиндровый двигатель Bristol D-Type, выдающий 125 лошадиных сил. Он размещен чуть ближе в передней части автомобиля, чтобы освободить место в ногах водителя и пассажира. Коробка — четырехступенчатая «механика».

AC Cobra

Самой известной моделью AC Cars, выпускавшейся с 1961 по 1967 год, стал родстер Cobra. Спорткары последнего, третьего поколения оснащались 7,0-литровым двигателем V8 Ford мощностью 410 сил и 657 Нм момента. С места до сотни AC Cobra 427 разгонялся за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляла 266 километров в час.

Источник: Classic Driver
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