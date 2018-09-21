Уникальный спорткар AC Aceca-Bristol 1959 года пустят с молотка

От обычных Aceca-Bristol, выпущенных в период с 1956 по 1963 год в количестве 169 экземпляров, машина с номером шасси «A83 / A86» отличается чуть более широким кузовом с расширителями арок, которые здесь появились раньше, чем на легендарной Cobra, лобовым и задним стеклом другой формы, а также вентиляционными «жабрами» на капоте и передних крыльях.
Техническая начинка прототипа также более продвинутая: подвеска на поперечных рычагах, пружинно-гидравлические стойки Armstrong, передние рычаги Triumph Herald, алюминиевые ступицы колес, дифференциал GKN и рулевое управление с реечным механизмом. Всего этого у обычных Aceca-Bristol не было.
Под капотом гранд-турера установлен двухлитровый шестицилиндровый двигатель Bristol D-Type, выдающий 125 лошадиных сил. Он размещен чуть ближе в передней части автомобиля, чтобы освободить место в ногах водителя и пассажира. Коробка — четырехступенчатая «механика».
Самой известной моделью AC Cars, выпускавшейся с 1961 по 1967 год, стал родстер Cobra. Спорткары последнего, третьего поколения оснащались 7,0-литровым двигателем V8 Ford мощностью 410 сил и 657 Нм момента. С места до сотни AC Cobra 427 разгонялся за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляла 266 километров в час.