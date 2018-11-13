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13 ноября, 13:33

Стали известны российские цены на седан Mercedes-Benz A-Class

Модель в начальной версии Comfort стоит от 1 810 000 рублей

Стали известны российские цены на седан Mercedes-Benz A-Class. Модель в начальной комплектации Comfort оценили минимум в 1 810 000 рублей. Модификация одна — A 200 с турбомотором 1.3 и семиступенчатым «роботом».

В перечень оснащения седана Mercedes-Benz A-Class в комплектации Comfort входят галогенные фары, тканевый салон, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, цифровая приборная панель и мультимедийная система с навигацией. Комплектация Style (от 1 990 000 рублей) подразумевает потолок черного цвета, подогрев передних сидений, обивку салона искусственной кожей.

Mercedes-Benz A 200 Sport

В исполнении Progressive (от 2 220 000 рублей) предусмотрена установка многофункционального руля с обогревом и отделкой кожей наппа, 17-дюймовые колеса и расширенный набор декоративных элементов интерьера. Версия Sport (от 2 340 000 рублей) получила 18-дюймовые колеса AMG, спортивные передние сиденья, заниженную подвеску и рулевое управление с переменным передаточным отношением.

Премьера глобальной версии седана A-Class состоялась на автосалоне в Париже. Модель имеет наименьший коэффициент аэродинамического сопротивления среди всех серийных машин – 0.22. У нее полностью закрыто днище, уплотнены стыки кузовных панелей и головной оптики.

При этом в России у A-Class седан фактически один конкурент — Audi A3. Цены на машину с турбомотором 1.4 (150 сил) и шестиступенчатой «механикой» начинаются от 1 759 000 рублей, с «роботом» S tronic — от 1 830 000 рублей.

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