Стали известны российские цены на седан Mercedes-Benz A-Class

При этом в России у A-Class седан фактически один конкурент — Audi A3. Цены на машину с турбомотором 1.4 (150 сил) и шестиступенчатой «механикой» начинаются от 1 759 000 рублей, с «роботом» S tronic — от 1 830 000 рублей.