Mercedes A-Class: теперь седан

Вообще-то Мерседес не так проста, чтобы сбить ее с толку шуточками за 299, давно испробованными на Сири, Алексе и Алисе. Откровенные глупости она просто игнорирует. Зато мастерски обращается со сложными запросами. К примеру, найти открытый сейчас ресторан азиатской кухни с рейтингом не ниже четырех звезд, но не китайский. Как тебе такое, Илон Маск?

Мерседес понимает вопросы в свободной форме. Например, разработчики, чтобы показать ее навыки, интересовались не прогнозом погоды, а спрашивали, брать ли с собой зонтик. В немецком языке они отыскали несколько десятков вариантов фразы со смыслом «поехали на работу» и ранжировали их по частоте употребления. И электронная помощница поймет любую из них. А те, что не поймет – выучит. Система MBUX, самый продвинутый на сегодняшний день автомобильный интерфейс, способна и обучаться, и обновляться.