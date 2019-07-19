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15:54

Мотоциклист отправился в путешествие по Америке на 100-летнем байке

Специально для этого он восстановил Henderson 1919 года выпуска

Сто лет назад, в 1919 году, назад капитан британских ВВС Чарльз «Си Кей» Шепард пересек США на мотоцикле Henderson. Сейчас его поездку пытается повторить другом мотоциклист — он хочет проехать по тому же маршруту и точно на таком же мотоцикле.
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Американец Марк Ханнибелл получил мотоцикл Henderson от своего отца и занимался его реставрацией с 1979 года. Ремонт затянулся и лишь к 2018 году мотоцикл был полностью отреставрирован. Владелец детально воссоздал байк, даже восстановив красную заводскую краску, несмотря на то, что все послевоенные «Хендерсоны» окрашивали в цвет хаки.

Си Кей Шепард и его мотоцикл

После окончания ремонта, Ханнибелл выдвинулся в путь. Сейчас в точности воссоздать маршрут столетней давности невозможно — какие-то дороги теперь ведут в другие места, а какие-то уже просто не существуют. В любом случае, энтузиаст постарался сделать свой маршрут максимально приближенным к оригинальному. В основном он пролегает через проселочные дороги, автомагистралями Ханнибелл будет пользоваться только если не будет иной возможности добраться из одного штата в другой.

Специально к своему путешествию мужчина создал отдельный сайт, где рассказывает, с какими трудностями столкнулся во время восстановления мотоцикла. Кроме того, там есть вкладка с интерактивной картой — Ханнибел путешествует с GPS-навигатором, поэтому любой желающий может посмотреть, какой путь он уже проделал, а также, где он находится в данное время.

За два года до поездки Ханнибелл нашел сына Шепарда, который вручил путешественнику компас своего отца, с которым тот проделал долгий путь по Америке. Кроме того, Ханнибелл регулярно дополнял книгу, которую Шепард издал после своего путешествия, и в июне этого года выпустил ее в электронном формате. По итогам своего путешествия он также собирается выпустить книгу.

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