Мотоциклист отправился в путешествие по Америке на 100-летнем байке

После окончания ремонта, Ханнибелл выдвинулся в путь. Сейчас в точности воссоздать маршрут столетней давности невозможно — какие-то дороги теперь ведут в другие места, а какие-то уже просто не существуют. В любом случае, энтузиаст постарался сделать свой маршрут максимально приближенным к оригинальному. В основном он пролегает через проселочные дороги, автомагистралями Ханнибелл будет пользоваться только если не будет иной возможности добраться из одного штата в другой.