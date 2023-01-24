Audi показала детали кросс-купе activesphere

Audi activesphere, как известно из предыдущих тизеров, получит четырехдверный кузов и достаточно высокий дорожный просвет для езды за пределами асфальта. Учитывая это, а также слово active в названии, наличие полного привода логично. В движение футуристичное кросс-купе будет приводить полностью электрическая силовая установка. В ходе премьеры 26 января производитель раскроет ее характеристики, а также расскажет, что ожидать от Audi будущего.