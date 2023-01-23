Кросс-купе Audi activesphere: новое изображение

Кросс-купе Audi activesphere: новое изображениеКонцепт роскошной мобильности будущего рассекретят 26 января
Audi показала изображение нового роскошного кросс-купе activesphere из будущего. Компания Audi опубликовала новый и, вероятно, последний предпремьерный тизер концепта activesphere. Электрическое кросс-купе дебютирует через три дня на онлайн-мероприятии Celebration of Progress. Помимо прототипа, Audi обещает рассказать о новом языке дизайна и цифровой экосистеме, неотъемлемой частью которой станут будущие модели. Машина станет третьим прототипом этой серии после родстера и купе.
Первый «сферический» концепт — родстер skysphere — Audi представила в августе 2021 года. За ним последовали четырехдверное купе grandsphere и минивэн urbansphere, по совместительству самый крупный шоу-кар с четырьмя кольцам на сегодняшний день. В 2023-м свет увидит финальный прототип серии — activesphere. Его миссия — рассказать о роскошной мобильности будущего и продемонстрировать дизайн Audi дня завтрашнего.
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Исходя из тех тизеров, что Audi уже опубликовала, activesphere представляет собой кроссовер с сильно заваленной задней стойкой крыши. У него электрическая силовая установка и четкая ориентация на любителей активного отдыха. Своего рода автомобиль для гольфистов, скалолазов и лыжников, универсальный и достаточно проходимый, чтобы передвигаться вне асфальта. Для этого в арсенале activesphere есть высокий дорожный просвет и скошенные бамперы.
Премьера электрического концепт-кара пройдет онлайн 26 января 2023 года. Там же Audi расскажет о дизайне будущих моделей, персонализированной концепции управления и принципиально новой цифровой экосистеме, которая поможет оптимизировать активный образ жизни владельца автомобиля.