Кросс-купе Audi activesphere: новое изображение

Исходя из тех тизеров, что Audi уже опубликовала, activesphere представляет собой кроссовер с сильно заваленной задней стойкой крыши. У него электрическая силовая установка и четкая ориентация на любителей активного отдыха. Своего рода автомобиль для гольфистов, скалолазов и лыжников, универсальный и достаточно проходимый, чтобы передвигаться вне асфальта. Для этого в арсенале activesphere есть высокий дорожный просвет и скошенные бамперы.