Американец повторил рекламу Acura 90-х годов

В 1997 году специализированный журнал японской марки Acura Driver Magazine опубликовал рекламный разворот, на котором представил все разнообразие собственной линейки. На страницах издания представили два седана, три купе и внедорожник. Спустя год Acura запустила рекламную кампанию на американском телевидении, которая закрепила премиальный статус японского автопроизводителя на местном рынке.

Американец Тайсон Хьюги решил повторить опубликованный в 1998 году рекламный ролик, собрав точно такую же коллекцию автомобилей Acura. За 22 года мужчине удалось приобрести все шесть моделей. Вся коллекция обошлась ему поклоннику марки в 40 000 долларов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу). В то время как в конце 90-х голов прошлого века стоимость идентичных автомобилей составила бы 220 000 долларов (примерно 17 миллионов рублей). Огромная разница в цене связана с возрастом автомобилей, а также с их пробегами. В совокупности пробег всей коллекции составляет 1,6 миллиона километров.