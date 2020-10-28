Видео: Porsche превратил самое высокое здание в мире в цифровой рекламный щит

Для того чтобы превратить самое высокое здание в мире в цифровой рекламный баннер инженеры Porsche использовали более миллиона светодиодных ламп. Соединив все элементы в единую систему, специалисты смогли подавать заранее подготовленный видеоряд на фасад Бурдж-Халифа, площадь которого — 33 000 квадратных метров.

Презентация началась с мерцающего экрана, как вдруг здание на несколько мгновений «погасло». Затем Бурдж Халифа пронзила молния, после чего небоскреб начало заряжаться по аналогии с аккумуляторными батареями. Следующей картинкой, выведенной на фасад, стала надпись: «У каждого когда-либо построенного Porsche есть душа». После чего на здании поочередно продемонстрировали несколько моделей Porsche, включая 356, 911, 918 Spyder и 919 Hybrid.

Финальным этапом презентации стало сообщение: «Будьте готовы к первому полностью электрическому спортивному автомобилю с душой Porsche». Оказалось, что световое шоу посвящено началу продаж в ОАЭ электромобилей Taycan 4S, Turbo и Turbo S. В завершении рекламной кампании Бурдж-Халифа превратилось в гигантский логотип Porsche.

Самая мощная модификация семейства Taycan – Turbo S оборудована двумя электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 93,4 киловатт-часов. Суммарная отдача силовой установки составляет 751 лошадиную силу (1050 Нм). До «сотни» электрическое купе разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость – 260 километров в час. В России стоимость топового Turbo S начинаются от 11,6 миллиона рублей.