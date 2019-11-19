Acura выпустит партию MDX ручной сборки

В компании уверены, что стоимость в 65 тысяч долларов не отпугнет покупателей, так как у Acura уже был опыт по продаже «особых» седанов TLX PMC Edition, также собранных вручную. Вся партия была раскуплена.

Прежде, чем Acura покинула российский рынок в 2016 году, в стране продавались модели MDX, RDX и TLX. О возможном возобновлении поставок машин информации нет.