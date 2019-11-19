Acura выпустит партию MDX ручной сборки

Особая серия собранных вручную Acura MDX получила название PMC Edition. Выпуск таких автомобилей организован на предприятии Performance Manufacturing Center в Огайо, где также производят спорткары Acura NSX. Всего планируется собрать три сотни кроссоверов (в том числе 30 для рынка Канады), причем их будут доставлять дилерам на крытых автовозах отдельно от прочих машин марки.
Из особенностей MDX PMC Edition можно выделить кожаный салон с красной строчкой, красную же подсветку приборной панели, 20-дюймовые черные диски и ценник, на пять тысяч долларов выше обычного. В остальном же автомобиль повторяет «конвейерный» кроссовер: он укомплектован 3,5-литровым мотором V6 с непосредственным впрыском топлива, который выдает 290 лошадиных сил, сочетается с девятидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.
В компании уверены, что стоимость в 65 тысяч долларов не отпугнет покупателей, так как у Acura уже был опыт по продаже «особых» седанов TLX PMC Edition, также собранных вручную. Вся партия была раскуплена.
Прежде, чем Acura покинула российский рынок в 2016 году, в стране продавались модели MDX, RDX и TLX. О возможном возобновлении поставок машин информации нет.