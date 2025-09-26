Acura прекращает выпуск электрокроссовера ZDX из-за его провала

В своем заявлении производитель пояснил, что корректировка модельного ряда необходима для соответствия текущей ситуации на рынке и запросам клиентов, а также для достижения долгосрочных стратегических целей Acura.

Объяснение этому шагу можно найти в данных о продажах. В начале сентября американское подразделение Honda и Acura сообщало о рекордных показателях для своих электрифицированных автомобилей — в августе общий объём их продаж достиг 44 465 машин. Однако вклад модели ZDX в этот успех оказался минимальным — всего 520 экземпляров.

Для сравнения, построенный на той же платформе Honda Prologue, разошёлся тиражом более 9 300 единиц, что стало лучшим результатом для этой модели. Аналитик объясняют этот рекорд будущей отменой в США государственных субсидий на покупку электромобилей.