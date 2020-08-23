Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series

Базовая Acura TLX с 2,0-литровой 276-сильной (380 Нм) «турбочетвёркой», 10-ступенчатым «автоматом» и передним приводом стоит 37,5 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). За версию с полным приводом SH-AWD с раздельными муфтами подключения задних колёс придётся доплатить 2000 долларов (150 тысяч рублей).

Стандартное оснащение богатое: есть электрорегулировки и подогрев передних кресел, полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с 10,2-дюймовым тачскрином, аудиосистема с 10 динамиками и комплекс электронных ассистентов активной безопасности AcuraWatch.