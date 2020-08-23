Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series

Acura TLX первого поколения был конкурентом BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Класса, но в связи с отставкой флагманского RLX, инженеры японской фирмы сделали новый седан гораздо вместительнее.
Колёсная база «второго» TLX выросла на 94 миллиметра до 2870 миллиметров, а габаритная длина — на 74 миллиметра до 4943 миллиметров. Теперь TLX не уступает по характеристикам BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Класса, а стоит почти на треть дешевле.
Интерьер Acura TLX в средней комплектации A-Spec
Базовая Acura TLX с 2,0-литровой 276-сильной (380 Нм) «турбочетвёркой», 10-ступенчатым «автоматом» и передним приводом стоит 37,5 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). За версию с полным приводом SH-AWD с раздельными муфтами подключения задних колёс придётся доплатить 2000 долларов (150 тысяч рублей).
Стандартное оснащение богатое: есть электрорегулировки и подогрев передних кресел, полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с 10,2-дюймовым тачскрином, аудиосистема с 10 динамиками и комплекс электронных ассистентов активной безопасности AcuraWatch.
|Марка, модель
|тип двигателя, объём, мощность (в лошадиных силах)
|Цена (в долларах США)
|Acura TLX AWD
|бензиновый, 2.0, 276
|от 39 500
|Audi A4 45 TFSI quattro
|бензиновый, 2.0, 251
|от 40 900
|BMW 330i xDrive
|бензиновый, 2.0, 258
|от 43 250
|Mercedes-Benz C 300 4Matic
|бензиновый, 2.0, 258
|от 43 400
|Genesis G80 AWD
|бензиновый, 2.5, 304
|от 50 850
|Audi A6 45 TFSI quattro
|бензиновый, 2.0, 251
|от 54 900
|BMW 530i xDrive
|бензиновый, 2.0, 251
|от 56 500
|Mercedes-Benz E 350 4Matic
|бензиновый, 2.0, 258
|от 56 550
Пока Acura TLX доступна с безальтернативным двигателем в четырёх комплектациях. Топ-версия оценивается в 48,3 тысячи долларов. Позже на рынок выйдет «заряженный» седан в версии Type S с 360-сильным (480 Нм) турбомотором 3.0. Вероятно, спортивные Acura TLX будут стоить от 50 тысяч долларов (3,74 миллиона рублей).
У американских дилеров Acura первые седаны TLX нового поколения появятся 28 сентября. Расширение гаммы версий за счёт «заряженной» модификации Type S запланировано на весну 2021 года. Продажи линейки Acura TLX за пределами Северной Америки пока не планируются.